Многодетная семья купила тур в Сочи за 2,4 млн рублей. И это еще не самый дорогой

Эксперты рассматривали путевки за лето 2022 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ассоциация туроператоров России провела исследование и выяснила, в каких городах страны самые дорогие туры. Эксперты рассматривали путевки за лето 2022 года. На третьем месте в рейтинге расположился Сочи.

Путевку за 2,4 миллиона рублей купила семья из семи человек. В тур вошло проживание в люксовом отеле и индивидуальный трансфер. А вот билеты на самолет семье пришлось приобретать отдельно.

- Сочи занял четыре строчки из десяти в рейтинге самых дорогих путевок по России. Туры на Черноморские курорт расположились на четвертом, пятом и седьмом место в списке, - сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Четвертое место занял тур за 1,93 миллионов рублей. Семейная пара с двумя детьми отдыхала в президентском отеле девять дней. Стоимость перелета также не входила в тур.

На пятом месте расположились тур за 1,90 миллионов рублей. Семья из трех человек отдыхала четыре недели в двухместном номере люксового отеля. Кстати, в стоимость путевки вошел перелет и индивидуальный трансфер.

На седьмом месте списке - отдых на двоих в президентском отеле. Пара отдыхала на курорте 28 дней. Влюбленные заплатили за тур 1,5 миллиона рублей.

Также в список самых дорогих туров России вошла и Анапа. Она заняла восьмое место. Семья из пяти взрослых и ребенка провела 11 дней в люксовом отеле. За отдых они заплатили 1,3 миллионов рублей.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, самый дорогой тур в России оказался речной круиз по Енисею. Семеро туристов купили четыре каюты на теплоходе и путешествовали с 19 по 30 августа. За это они заплатили 3,5 миллионов рублей.