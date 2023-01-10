Кинули петарду под машину и жестоко избили. В Сочи подростки чуть не убили случайного водителя

Пострадавшему потребовалось медицинская помощь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адлерском районе Сочи произошел инцидент, в котором пострадал водитель легковушки. Мужчину жестоко избили из-за замечания. Инцидент произошел во время новогодних праздников. Об этом рассказали очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, водитель подъезжал к перекрестку с улицы Ульянова в сторону Ленина. В один момент ему под машину подростки бросили петарды, которые начали взрываться.

Мужчина остановился перед пешеходным переходом, чтобы сделать замечание. Однако в ответ водителю прокричали маты и оскорбления.

Тогда мужчина решил выйти из машины, однако тут же получил удар сзади. Пострадавшего пнули ногой. Водитель упал на асфальт и сильно ударился головой.

Однако подростки не торопились помогать мужчине, который лежал уже без сознания. Парни нанесли еще несколько ударов ногами по лицу. После избиения подростки ушли как ни в чем не бывало.

Пострадавшему потребовалось медицинская помощь . Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Как удалось узнать “Комсомольской правде” - Кубань”, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

- По факту выявленной в сети Интернет публикации в УВД по Сочи материал зарегистрирован, проводится проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили “Комсомольской правде” - Кубань” в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.