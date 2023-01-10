«Верю в нашу победу». Мобилизованные из Краснодарского края с позывными КамАЗ и Батя рассказали, как готовились к отправке на СВО

Бойцы с позывными Батя и КамАЗ. Фото: скриншот видео Минобороны

Мобилизованные из Краснодарского края уже несколько месяцев находятся в зоне проведения специальной военной операции. Во время обучения на полигонах они смогли вспомнить боевой опыт, которые получили ранее в армии и при службе в горячих точках. О том, как проходила их учеба перед отправкой на фронт, они рассказали в интервью Министерству обороны. Подготовка была разноплановой - стреляли по мишеням, учились оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях и разминировали снаряды.

- Я служил в десантно-штурмовой роте, был опыт работы сапером. А тут попал в артиллерию. Вспомнил навыки, которые были приобретены на срочке, вспомнил, что такое автомат, - рассказывает боец с позывным КамАЗ.

На передовой немало тех солдат, которые прошли Чечню. Послужить Родине они вернулись опять, не задумываясь ни на минуту.

- Россияне и украинцы – это один народ. И я абсолютно был готов поддержать решение верховного главнокомандующего в том, что мобилизованные должны были прибыть сюда для подкрепления, - говорит житель Краснодарского края с позывным Батя. - Большое спасибо офицерам, которые помогли пройти боевое слаживание. Все отлично. Нас экипировали, а потом мы приехали сюда.

Пока бойцы давали интервью, слышались взрывы – на том участке, где они находятся, идут активные военные действия. Но мобилизованные успели передать привет родным и заверить их, что все будет хорошо.

– Я верю в нашу победу. Это получится, другого выбора нет! – отметил боец с позывным КамАЗ.