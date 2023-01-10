Рост цен на жилье, безработица, хамство и грязь: в одном из районов «понаехов» на Кубань обвинили в падении уровня жизни

Приезжих в Краснодарских край называют понаехами Фото: Виктор КЛЮШКИН

Краснодарский край - неизменно один из самых желанных регионов для переезда россиян. Действительно, курортный край, омываемый сразу двумя морями, - один из самых теплых в стране, на большей части территории которой зима длится 9 месяцев в году. Неудивительно, что население этой ее части вожделеет не только отдыхать под южным солнцем временами, но и переселиться туда навсегда. Однако чем активнее идет процесс внутренней миграции на Кубань, тем жестче конфронтация между так называемыми "кубанцами" и "понаехами".

Один из таких нешуточных споров разгорелся в Телеграм-канале Северского района.

- Понаехи. Хочется сказать о возможно одной из причин того, что основному количеству местных людей никогда не купить дом в районе. Особенно в Северской, цены выросли вдвое! Почему именно Северская, почему не 50 км правее или левее, почему именно сюда? Вот представь: ты сидишь [черт] пойми где, кроме снега нет ничего, открываешь карту и? Там что, в центре карты большими буквами "Северская" написано? Как вы вообще Северскую находите на карте этой?

Пользователи Сети не оставили столько, казалось бы, риторических вопросов без ответов. За час их набралось больше трех десятков.

- "Понаехи" едут не только в Северскую, но и в другие станицы края. И к ценам понаехавшие не имею никакого отношения, везде все дорожает, даже продукты. Может, автору поста стоит тоже поехать на север и подзаработать, и все проблемы решатся? На север тоже едут работать как из Краснодарского края, так и из других регионов, и северяне никогда не возмущаются, что понаехали и не строчат в интернете посты.

- Это кто ж у нас делит людей на "понаехов" и "кубаноидов", тем самым разжигает меж (внутри) национальные розни? Переезды внутри страны у нас запрещены на законодательном уровне? Нет.

- Сколько тут коренных жителей? Приезжих процентов 60, кто-то в 70-80-90-е годы и так далее переехали, ну дети и внуки уже местные. Места всем хватит, будем жить в дружбе, тем более многонациональная станица, будем друг друга уважать.

- А интересно, цены задирают тоже "понаехи", только типа первой волны? Ну это же и правда смешно, такое дурацкое деление на "понаехов" и "кубаноидов"...

Однако этому спору, как говорят историки-краеведы, уже много лет.

- Екатерина даровала эту землю казакам в 1792 году, и они согласно документу - Жалованной грамоте - предпочитали быть хозяевами на этой земле. Но другой вопрос, что смешение населения происходило на протяжении всей истории Кубани. Помимо черноморских казаков, на этой территории начали селиться крестьяне из Харьковской, Полтавской, Черниговской, Воронежской губерний, выходцы из Бессарабии (Молдавии), - говорит "КП" - Кубань" историк Виталий Бондарь.

Но это, по его мнению, не означает, что государство тогда и позже не контролировало демографию в южном регионе.

- Вплоть до конца 80-х годов в Краснодаре было не так просто получить прописку. У нас мало южных территорий и много северных, все было предсказуемо. И когда все запреты сняли, народ поехал сюда жить тысячами, тогда как инфраструктура не предназначена для такого наплыва новых жильцов. Но винить в этом самих приезжих неправильно, эти процессы внутренней миграции должны регулироваться государством, как это происходит во всем мире, - продолжает Виталий Бондарь.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

К слову, эксперт на рынке недвижимости называл рост цен на жилье вполне прогнозируемым.

- Все объяснимо. Просто цена на жилье в Краснодарском курортном крае всегда была низкой. Это неправильно, когда квартиры в глухой Сибири, где девять месяцев - зима, стоят даже дороже, чем жилье на юге. Так не бывает, это нелогично, - отметил "КП" - Кубань" Никита Коваленко.

А в остальном спрос рождает предложение...