Настрой - боевой. Чем занят в зоне СВО бывший мэр Краснодара Евгений Первышов

Евгений Первышов ушел на фронт в конце октября. Фото: Николай Павлов

Экс-глава Краснодара и действующий депутат Госдумы Евгений Первышов находится в зоне СВО с конца октября прошлого года. Он несет службу во 2-ом армейском корпусе. Первышов редко выходит на связь – все-таки находится на фронте, но кубанским волонтерам удалось встретиться и пообщаться с ним рядом «с ленточкой».

- Совпали несколько факторов: наша очередная поездка с грузом, пойманная сеть, и вовремя дошедший ответ на смс, его возможность выйти в тыловую зону именно в этот день, удобно подобранное место, чтобы избежать возможности определить геопозиции, - рассказал в эфире радио «КП»-Краснодар (91.0 FM) волонтер «Добро и дело» Николай Павлов. - Чтобы вы понимали, действующий депутат Госдумы является трофеем для националистов. А Евгений Первышов реально выполняет боевые задачи на передовой. И встретиться с ним, а уже тем более поговорить по телефону – это очень сложная задача. Поэтому наша встреча была короткой.

По рассказам волонтера, бывший мэр Краснодара выглядел уставшим, но с боевым настроем.

- По его внешнему виду можно сказать, что он находится в эпицентре событий, а не отсиживается в начальственных кабинетах, - резюмирует Николай Павлов. - Я увидел обычного бойца, каких встречал сотнями, с марта в прифронтовой полосе. Их сразу узнаешь, тех, кто сражается на Россию. По берцам, по состоянию формы, по рукам, по обветренному лицу.

Напомним, Евгений Первышов добровольцем ушел на спецоперацию. Вместе с ним службу несут и другие депутаты Госдумы.