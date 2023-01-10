Крещение празднуется 19 января
Фото: Иван МАКЕЕВ
Купели для Крещения в Краснодаре будут оборудованы к 19 января. Об этом сообщили в мэрии города и в Кубанской митрополии. Последняя уже предоставила адреса храмов, где будут проходить богослужения в честь одного из самых почитаемых православными христианами Крещения Господня.
Вот список адресов места, где можно совершить традиционные священные омовения.
- берег реки Кубань в Юбилейном микрорайоне (рядом с храмом Рождества Христова с 10.15 до 18 часов);
- берег озера Старая Кубань (храм Николая Чудотворца);
- берег озера Старая Кубань (храм Святого Страстотерпца Императора Николая)
- берег озера Старая Кубань (рядом с храмом Дмитрия Донского с 10 до 15 часов);
- купания на территории храма Иоанна Крестителя с 02 до 16 часов
- специально оборудованное мосте на берегу Краснодарского водохранилища в станице Старокорсунской с 09-00 до 24-00;
- купель Свято-Георгиевского храма в хуторе Ленина;
- купель Свято-Покровского храма в станице Елизаветинской.
СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ
Как правильно окунаться в купели на Крещение в Краснодаре 2022
Чтобы не получить переохлаждение, нужно в течение пяти минут раздеться, окунуться, обтереться махровым полотенцем и надеть сухую теплую одежду, а потом выпить горячего чая.
- Погружение в прорубь должно занять не больше 20-30 секунд, - говорят спасатели. - Перед купанием лучше разогреть тело — сделать легкую разминку.