Крещение празднуется 19 января Фото: Иван МАКЕЕВ

Купели для Крещения в Краснодаре будут оборудованы к 19 января. Об этом сообщили в мэрии города и в Кубанской митрополии. Последняя уже предоставила адреса храмов, где будут проходить богослужения в честь одного из самых почитаемых православными христианами Крещения Господня.

Вот список адресов места, где можно совершить традиционные священные омовения.

- берег реки Кубань в Юбилейном микрорайоне (рядом с храмом Рождества Христова с 10.15 до 18 часов);

- берег озера Старая Кубань (храм Николая Чудотворца);

- берег озера Старая Кубань (храм Святого Страстотерпца Императора Николая)

- берег озера Старая Кубань (рядом с храмом Дмитрия Донского с 10 до 15 часов);

- купания на территории храма Иоанна Крестителя с 02 до 16 часов

- специально оборудованное мосте на берегу Краснодарского водохранилища в станице Старокорсунской с 09-00 до 24-00;

- купель Свято-Георгиевского храма в хуторе Ленина;

- купель Свято-Покровского храма в станице Елизаветинской.

СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ

Как правильно окунаться в купели на Крещение в Краснодаре 2022

Чтобы не получить переохлаждение, нужно в течение пяти минут раздеться, окунуться, обтереться махровым полотенцем и надеть сухую теплую одежду, а потом выпить горячего чая.

- Погружение в прорубь должно занять не больше 20-30 секунд, - говорят спасатели. - Перед купанием лучше разогреть тело — сделать легкую разминку.