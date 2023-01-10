На Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой дорожной части

Завершена надвижка первого пролета части Крымского моста. Фото: Упрдор «Тамань».

На Крымском мосту закончились работы по надвижке первого пролета левой дорожной части мостового перехода через Керченский пролив. Движение по правой стороне моста для легкового транспорта и автобусов уже восстановили.

- Операция по надвижке нового пролетного строения на левой стороне моста заняла 10 часов. Автодорожная часть была временно перекрыта с 04:00 до 16:00. Однако ограничения для движения транспорта сняли за 1 час 50 минут до запланированного срока, - сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

Дорогу на мосту перекрыли с 04:00 до 16:00. Фото: Упрдор «Тамань».

Пролет передвигали по накаточным балкам при помощи домкратов. Огромную конструкцию поместили на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций.

Уточняется, что всего через несколько дней пролетное строение встанет в проектное положение.

Всего на Крымском мосту заменят четыре пролета. Фото: Упрдор «Тамань».

- Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета. Масса каждого из них будет составлять более 300 тонн. Сборка новых металлоконструкций производится на стапельных площадках Росавтодора, расположенных в Краснодарском крае, - уточнили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

К месту производства работ готовые пролеты будут доставлены поочередно с помощью многоколесных самоходных модулей. Их смогут установить в кратчайшие сроки. Сделают это благодаря использованию поперечной надвижки.

Работы на Крымском мосту завершат марте. Фото: Упрдор «Тамань».

- Все четыре новых пролета Крымского моста будут установлены в проектное положение в феврале. После этого специалисты начнут укладку асфальтобетона, ремонт инженерных систем, замену барьерного ограждения и освещения, - рассказали в пресс-службе Упрдор «Тамань».

В марте 2023 года будут завершены все работы по восстановлению автодорожной части Крымского моста.