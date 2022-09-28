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Лебедь-квартирант поселился во дворе частного дома на Кубани. Он решил перезимовать с шиком, выбрав коттедж, зеленый газон и широкий бассейн.

- К нам во двор прилетел лебедь. Мы не знаем, что с ним делать. Куда звонить? Кто может помочь, - обратилась с просьбой женщина в соцсетях.

Неравнодушные люди сразу же начали делиться контактами экспертов. К сожалению, многие службы разводили руками. Они сообщали, что птица дикая и должна улететь самостоятельно. Иначе у нее могут быть различного рода травмы и повреждения.

Неравнодушные пользователи стали подбадривать хозяйку дома. Кто-то даже поделился своим опытом в такой непростой ситуации.

- У нас был похожий случай. Залетел лебедь и остался зимовать. Когда были морозы, мы поселили его в гараже. Покупали сена на подстилку. На ночь закрывали, а днем выпускали, чтобы он гулял по двору. Кормили точно так же, как домашнюю птицу, - рассказала женщина.

Новому жителю покупали недорогую рыбу, вроде минтая. Правда, квартирант ел его по настроению. Зато в благодарность хозяевам отлично охранял территорию. Если в дом заходил кто-то не знакомый или чужой, то поднимал безумный шум. Ну а когда никого нового не было, гонял соседских котов.

Кроме того, пользователи поделились, что лебедь залетает на удачу. Считается, что таким образом в дом прилетело счастье. Поэтому птицу ни в коем случае нельзя обижать.

Сейчас не понятно, останется ли символ любви и верности зимовать с людьми, или решит вернуться к своим родным. Принять это решение у него пока еще есть время.