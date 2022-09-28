Половина автомобильных тоннелей России находится в Сочи

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

11 федеральных трасс общей протяженностью 1 205 км обслуживает ФКУ Упрдор «Черноморье». В ведении дорожников находится половина автомобильных тоннелей страны: 32 из 61. И все они находятся в Сочи. Об уникальном опыте строительства и эксплуатации этих сложнейших дорожных сооружений рассказал главный инженер управления Андрей СЕК*.

Главный инженер управления Андрей СЕК.

— Андрей Афанасьевич, в «Черноморье» шутят, что управление обслуживает тридцать один с половиной тоннель. Так сколько их на самом деле?

— Всего 31. Правда, есть и 32-й тоннель или, если сказать точнее, самый первый, построенный больше ста лет назад на старой Краснополянской трассе. Он находится вне полосы отвода федеральной дороги и свое эксплуатационное значение утратил. Общая протяженность наших тоннелей — около 30 км. И все они располагаются в административных границах Сочи. Среди них есть новые — на дублере Курортного проспекта и на скоростном направлении А-149 Адлер – Красная Поляна. До Олимпиады 2014 года уже существовали тоннели старого направления трассы А-149, тоннели обхода Сочи и Хостинские.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

— Давайте по порядку. Из каких основных частей состоит автомобильный тоннель?

— Постоянная отделка — стены, сводовая и проезжая части, примыкания к последней — банкетки — нужны для эвакуации и для обслуживающего персонала. Есть еще порталы тоннелей, иногда к ним пристроены портальные подпорные стены. Например, на дублере Курортного проспекта это целая сеть подпорных стен, это зависит от окружающего рельефа. Внешняя ширина тоннеля при бурении — около 11 м. А после укрепления сводов и размещения всего оборудования он становится примерно 10 м в ширину и до 6 м в высоту. Многое зависит от того, протяженные (более 300 м. — Прим. авт.) это или короткие тоннели, — это разные категории. В первом случае должны быть предусмотрены дополнительные эвакуационные сооружения — так называемые сбойки, или технологические проходы между тоннельными парами, ведущие либо в параллельный, соседний тоннель, либо наружу, если тоннель одиночный (пример: «Новый скальный» тоннель в составе скоростного участка трассы А-149 — Прим. авт.). Различное электронное оборудование и коммуникационные сети — неотъемлемые части тоннелей. Это километры проводов, труб, кабелей, камеры наблюдения, газоанализаторы, связь, освещение, пожарные гидранты и прочее. Не менее важное оборудование — система вентиляции. Везде она устроена по-разному, все зависит и от длины тоннеля, глубины его заложения, условий эксплуатации. Например, на трех тоннелях проектировщики посчитали, что принудительной вентиляции будет не хватать, и запланировали еще вентиляционный ствол. Это вертикальная выработка в породе, необходимая для дополнительного притока воздуха или выброса, например, дыма. Таких у нас всего три: два на обходе Сочи и один на Дублере. Еще одна важная составляющая современных дорожных объектов, — локальные очистные сооружения (ЛОСы). Все стоки, попадающие в сливные лотки, в конце концов оказываются в ЛОСах, где проходят через специальные фильтры – таким образом мы соблюдаем экологическую безопасность. ФКУ «Черноморье» располагает 197 такими сооружениями, 159 из них — в Сочи.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

— Вернемся к сбойкам. Я понял, что это своего рода тоннели между тоннелями, эвакуационные ходы. А что внутри них? Что можно увидеть, зайдя за первую попавшуюся дверь внутри тоннеля?

— Двери, о которых вы говорите, как правило, заперты. А за ними — те же кабели, провода, трубы, приборы связи, энергетическое оборудование. Эвакуационные ходы в условиях повседневной эксплуатации находятся в заблокированном состоянии. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая потребует эвакуации людей, двери, запирающие сбойки, разблокируются в направлении тоннеля обратного хода.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

— Значит, страдающим клаустрофобией бояться нечего. Пользуясь случаем, не могу не спросить: все ли тоннели округлые в сечении?

— На самом деле да. Но в некоторых из них, которые с виду имеют более спрямленную форму сечения, в верхней части находится вентиляционное оборудование, скрытое под панелями, поэтому может показаться, что они более прямоугольные, если угодно.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

— Какой из сочинских тоннелей был самым сложным в строительстве, по вашему мнению?

— К таким я бы отнес 8-й тоннель Дублера, с выходом на Мамайку. Там пришлось организовывать одновременно восемь забоев — сроки поджимали. Кроме того, именно на этом участке решили апробировать технологию с бурением на полное сечение с использованием пластиковой арматуры. А остальные тоннели Дублера проходились так называемым горным способом, то есть с использованием горной техники выборочного типа — такая машина, похожая на снегоуборочный комбайн с «лапами», только еще и с фрезой на «носу». Все тоннели, кроме 8-го, проходили методом ступенчатого забоя или уступами (частями). Сначала проходят верхнюю часть — калотту — высотой 5–6 м. Одновременно делают временную крепь. Затем проходят нижнюю, штросовую часть. Сложность состоит в том, что калотную часть необходимо все время крепить. Без крепи, и то на очень короткое время, можно оставлять участок шириной максимум 120 см. Но чаще это 60 или даже 50 см. То есть пробурили полметра — нужно срочно крепить балками. Поэтому проходка калотты — более трудоемкий и медленный процесс. Это сложно в том числе и в части обеспечения логистики. Проходка нижней части уже намного проще и быстрее.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

— На скоростном направлении А-149 тоннели строили по-другому?

— Да, там использовали тоннелепроходческий комплекс. Эта машина вырабатывает породу за один раз и делает сразу постоянную крепь. Везли ее в Сочи в разборном виде — морем и по железной дороге. Она позволяла обеспечить скорость проходки в 2–2,5 раза быстрее, чем горным способом.

— Еще из наблюдений: почему верхний слой дорожной одежды в тоннеле — это бетон, а не асфальтобетон?

— Это нормативные характеристики, задаваемые проектировщиками: в протяженных тоннелях рекомендуется использовать бетонное покрытие. В большей степени это связано с пожарной безопасностью: асфальт выделяет дополнительные продукты горения. А в коротких тоннелях, до 300 м, плечо эвакуации незначительное, поэтому допускается асфальт.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

— Раз уж мы заговорили о противопожарных мероприятиях, скажите, как работает система в таких случаях?

— В наших тоннелях расположено в общей сложности более 1 тыс. пожарных шкафов с оборудованием, свыше 22 км пожарных рукавов и не менее 2 тыс. огнетушителей. Тоннели оборудованы как первичными средствами пожаротушения, так и специальным автоматическим оборудованием для обнаружения и оповещения о пожаре и для его тушения. При серьезном ДТП с воспламенением термокабель реагирует на изменение температуры и передает сигнал на диспетчерский пункт, специалист которого оценивает ситуацию, пользуясь камерой наблюдения, и при необходимости передает сигнал экстренным и аварийным службам. Автоматически включаются насосы, начинается подача воды из пожарных водоемов в гидранты. Пожарный расчет, прибывший на место, использует для тушения пожара нашу воду из ближайшего гидранта или свою пену. На портальных участках всех длинных тоннелей есть резервуары с водой. Набирается она из наших собственных скважин, в этом смысле Росавтодор не зависит от муниципального водоканала.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

— Правда ли, что тоннели — это самые сложные в строительстве дорожные сооружения?

— Думаю, да, потому что горы своенравны и часто преподносят сюрпризы. Бывает, что попадется какая-нибудь трещина в скале, невидимая снаружи, и из нее хлынет целый водопад… Альпинисты говорят, что горы покоряются тем, чьи души им по росту. Вот и нам, дорожникам, необходимо соответствовать.

* - по материалам журнала "Дороги России".