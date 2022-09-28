В Анапе студентов могут отчислить из техникума из-за игрушечного пистолета

Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Четверо студентов техникума в Анапе решили пошутить и принесли на занятия игрушечный пистолет. А на перемене устроили беготню на улице, стреляя из него пластиковыми шариками. Прохожие не оценили шутку, они увидели в происходящем угрозу и сообщили в полицию.

- В полицию Анапы поступила информация о молодых людях, находящихся возле техникума, с пистолетом в руках. На место выехал наряд. Выяснилось, что оружие было ненастоящим, - сообщили в пресс-службе ОМВД по городу-курорту.

Полицейские установили, что возраст учащихся техникума 16 и 17 лет. Они принесли игрушку ради развлечения. Теперь парней могут отчислить из заведения.

- Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних провели со всеми участниками инцидента профилактические беседы о недопущении подобного поведения. Также о произошедшем поставлено в известность руководство техникума, особое внимание обращено на обеспечение охраны учебного заведения, - сообщили в полиции.

В техникум вызвали родители подростков. Сейчас решается вопрос о дальнейшем обучении их в техникуме.

Напомним, в школах Краснодара усилили меры безопасности после трагедии в Ижевске. В результате стрельбы там погибли 13 человек, семеро из которых – дети.

- В учреждениях усилят охрану, максимально ограничат доступ на территорию взрослых, не имеющих отношения к учебному процессу, - рассказали в департаменте образования Краснодара.