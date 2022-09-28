Военкор призвал лучше одевать призывников по частичной мобилизации на Кубани

Обеспечение военкор счел скудным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военкор телеканала Россия Александр Сладков резко высказался в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" по поводу обеспечения добровольческого отряда "Барс" с Кубани. Бойцы, по его мнению, плохо одеты.

— У них нет нижнего белья! Кубань, родная Кубань! Ну обратите внимание на своих людей, ну будьте милостивыми! Ну посмотрите на них немножечко! Ну что такое? Рейтузы выдали, а футболки нет. Старые бронежилеты, - заявил с экрана Александр Сладков.

Корреспондент заявил, что ему это сказали сами бойцы "Барса".

Глава региона отреагировал на обращение 27 сентября.

- Увидел обращение военного корреспондента Александра Сладкова. Он рассказывает о том, что у бойцов нашего кубанского добровольческого отряда «Барс» не хватает вещей первой необходимости. Дал поручение своему заместителю Александру Власову оперативно разобраться, в чем нуждаются военнослужащие. Если чего-то действительно не хватает, максимально быстро оказать помощь, - написал Вениамин Кондратьев в своем официальном тг-канале.

Напомним, 21 сентября Указом президента РФ в стране объявлена частичная мобилизация. Однако общественники ОНФ зафиксировали уже более 200 жалоб на ее нарушения.