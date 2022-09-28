Сенаторы Совфеда обсудили с депутатами Заксобрания Кубани проблемы образования

Фото: пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края

Краснодарский край с рабочим визитом посетили сенаторы из двух комитетов Совета Федерации под руководством Лилии Гумеровой, где провели совместное выездное совещание комитета СФ по науке, образованию и культуре и комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Проблемы развития системы образования и обеспечения квалифицированными кадрами в субъектах РФ с высоким приростом населения за счет внутренней миграции». Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко поприветствовал сенаторов на кубанской земле, отметил актуальность для региона темы совещания и пожелал плодотворной работы.

Богатый опыт

Участники совещания посетили ряд образовательных учреждений Краснодара, в числе которых был и региональный Центр опережающей профессиональной подготовки, в котором они побывали вместе с заместителем губернатора Краснодарского края Анной Миньковой.

Парламентариям рассказали, что площадка представляет собой образовательную систему, ориентированную на местный рынок труда. Центр выполняет роль агрегатора, а также ресурсного оператора, на базе которого ведется подготовка и переквалификация граждан по требующимся на данный момент специальностям. Программа обучения рассчитана на полгода.

Участники заседания также посетили учебные мастерские, где для обучающихся машиностроительного и торгово-экономического колледжей организованы практические занятия.

Лилия Гумерова по итогам осмотра краснодарских учебных учреждений отметила, что, познакомившись с процессом подготовки специалистов рабочих профессий в них, сенаторы пришли к выводу - опыт Краснодарского края необходимо транслировать на территории России.

- Среднее профессиональное образование сейчас - стратегическое направление. Наш комитет активно занимается этой темой. Считаем, что необходима отдельная программа, в том числе развития инфраструктуры среднего профессионального образования. На совещании послушаем специалистов, обсудим все эти вопросы, - сказала председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Потребности рынка

В ближайшие несколько лет в Краснодарском крае нужно решить важную задачу по индустриальному развитию территории, заявил заместитель председателя Заксобрания Кубани Николай Петропавловский. Для этого необходимы высококвалифицированные кадры.

По его словам, в регионе развита сеть средних специальных образовательных учреждений, где готовят сварщиков, слесарей, мастеров отделочных строительных работ, операторов станков с программным управлением, горничных, экскурсоводов и так далее.

- У колледжей налажено взаимовыгодное сотрудничество с работодателями, этих ребят уже ждут на рабочих местах. Вместе с членами Совета Федерации посмотрим, какие направления по подготовке кадров еще надо развивать, чтобы закрывать реальные потребности рынка труда, - добавил Николай Петропавловский.

Новые специальности

После посещения образовательных учреждений Краснодара парламентарии отправились в Анапу, где на базе Всероссийского детского центра «Смена» провели выездное совещание, посвященное проблемам развития образования, связанным с ростом населения из-за внутренней миграции.

В заседании приняли участие депутаты регионального Законодательного собрания, в числе сенаторов, представлявших разные регионы страны, от Краснодарского края были Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко, а также представители министерства просвещения РФ, органов исполнительной власти Кубани, руководители учебных учреждений.

Открывая совещание, Лилия Гумерова напомнила, что комитет уже проводил выездное совещание в Краснодарском крае. По ее словам, решения, принятые во время первого посещения региона, которое состоялось в 2018 году, фактически полностью выполнены.

- Внесены в том числе и необходимые изменения в законодательство и появились новые востребованные специальности, по которым стали обучать в учреждениях профессионального образования, - сказала сенатор.

Перспективные профессии

Николай Петропавловский в своем докладе отметил, что Краснодарский край привлекает жителей остальной части России, а также ближнего зарубежья благодаря благоприятным условиям для жизни и работы.

- В связи с известными событиями миграционная ситуация продолжает усложняться, усиливается в том числе и давление на социальную сферу региона, возникают проблемы, связанные с развитием системы образования и обеспечения квалифицированными кадрами всех отраслей экономики. Очень важно, что сегодня на федеральном уровне рассматриваем проблемы региона, которые важны для будущего края. От того, как правильно поставлены вопросы образования, сегодня зависит, кто будет жить на Кубани завтра, - подчеркнул Николай Петропавловский.

Заместитель председателя Заксобрания края также отметил изменения правовой базы региона, благодаря которым совершенствуется система профессионального образования.

По данным министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елены Воробьевой, в региональных учреждениях СПО готовят кадры по 63 профессиям и 143 специальностям.

Процент учебных учреждений, где обучают наиболее востребованным и перспективным профессиям, в этом году вырос на 7%, добавила Елена Воробьева. В частности, в вузах и ссузах количество мест по IT-специальностям увеличилось на 1038 мест.

Практическая подготовка

На совещании также коснулись вопроса переполнения школ, а специалисты профильных ведомств и учебных учреждений рассказали о своем опыте подготовки кадров и работы в подобных условиях.

Подводя итог совещания, Лилия Гумерова отметила багаж знаний, наработанный в Краснодарском крае. В первую очередь сенатор отметила важность развития системы образования, а также обучение педагогов.

- Хочу обратить внимание и на высокий уровень подготовки региона к нашему выездному совещанию. Мы посетили ряд колледжей, учебных мастерских, детский технопарк «Кванториум», другие образовательные организации, где познакомились с преподавателями и ребятами, а также подходами, методиками преподавания, нацеленными на практическую подготовку молодых специалистов. В Краснодарском крае мы работаем уже второй раз и знаем, видим, как ответственно, с душой трудятся на Кубани, вкладывают все силы, знания, опыт и талант в развитие родного региона и всей России, - сказала сенатор.

Участники совещания приняли решение проработать все поступившие предложения в максимально сжатые сроки, чтобы они нашли свое финансирование уже со следующего года, поскольку именно сейчас верстаются федеральный бюджет и бюджеты регионов.