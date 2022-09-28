Экс-игрок «Краснодара» стал звездой медиафутбола

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Анатолию Катричу 28 лет. Он родился в Приморско-Ахтарске, но заявил о себе в Москве. В 13 лет парень попал в «Динамо». Он прошел академию бело-голубых и заявил о себе в основной команде. Вместе с ней вышел в премьер-лигу, стал лучшим полузащитником ФНЛ (теперь – Первой лиги).

- Для меня этот приз стал неожиданностью, так как я даже не знал, что существует такая номинация. Прочитал и удивился – признавался парень в интервью «Чемпионат.Ком».

Но закрепиться в «Динамо» у Катрича не вышло. Спустя год он оказался в «Краснодаре». Ехал в основную команду, но не провел за нее ни одного матча. Сперва оказался в «Краснодаре-2», затем – в «Краснодаре-3».

За последнюю даже забил четыре мяча в восьми матчах. И укатил в Иваново. Но ничем не запомнился. За год в «Текстильщике» он появился на поле всего шесть раз и порвал крестообразную связку. Из-за нее выпал на полгода.

Возвращался в футбол Катрич в Казахстане – в «Атырау». Но закрепиться за границей не сумел. Анатолий не забил ни одного мяча в десяти матчах и стал свободным агентом.

Вновь заявил о себе Катрич уже в сентябре, когда оказался в «Амкале». Это команда блогеров, созданная Германом Попковым (больше известным как German *El Classico*). Анатолий пополнил команду за пару дней до старта Медийной футбольной лиги (МФЛ). И сразу впечатлил. В первом матче он забил «Tamo Junto», во втором – ФК «10». Это клуб звезд КВН Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова. Так, за две игры Катрич забил больше, чем за три года в профессиональном футболе.

Кстати, после перехода в «Амкал» Катрич пропал с сайта Transfermarkt, который оценивает трасферную стоимость игрока. По последним данным, еще год назад футболист оценивался в 200 тысяч евро.