Тренер сборной России жестко высказался о выпускнике академии Сергея Галицкого

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Эдуарду Сперцяну всего 22 года, а он уже один из обсуждаемых игроков российской премьер-лиги. Еще два года назад воспитанник академии «Краснодара» варился в Первой лиге (раньше – ФНЛ).

Он был лучшим снайперов турнира, но сидел на лавке в первой команде. Сперцян стабильно попадал в заявку, но не выходил на поле. Впервые об Эдуарде заговорили в 2021-м. Это случилось через год после его дебюта за первую команду – после назначения главным тренером Виктора Ганчаренко. Тогда полузащитник стал игроком основного состава.

Спустя полгода хавбек уже стал лидером «быков». Это произошло после отъезда легионеров. А «Краснодар» даже получил предложение от «Ниццы». Французы собирались выкупить игрока, но получили отказ, как и две команды немецкой Бундеслиги.

Сперцян остался. И мощно начал новый сезон. Он забил восемь мячей и отдал две передачи в десяти турах. И стал лучшим снайпером премьер-лиги. Первое место он поделил с футболистом «Сочи», Кристианом Нобоа.

Также зажигал Эдуард Сперцян в составе сборной Армении. В последнем матче он забил один из двух мячей в ворота сборной Ирландии в Лиге наций УЕФА. Но не спас команду от поражения – 2:3.

Напомним, футболист решил выступать за сборную Армении в феврале 2021 года. Игрок не дождался вызова в сборную России. По данным звезды телеканала «Матч ТВ» Константина Генича, «быки» просили вызвать игрока в молодежную команду, но не получили ответа.

Хотя за выступления Эдуарда следят. И даже главный тренер сборной России назвал его уход упущением.

- Сперцяна упустили, но тогда не думали, что упустили. Россия без него умрет, что ли? Нет. Да и чемпионат мира мы вряд ли с ним выиграем, хоть он и очень сильный игрок, – заявил Валерий Карпин в интервью «Чемпионат.Ком».

Напомним, что контракт Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до июня 2024 года.