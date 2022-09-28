На реализацию нацпроектов на Кубани выделили более 70 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На заседании регионального проектного комитета, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обсудили темпы реализации национальных проектов.

Новые школы

Финансирование национальных проектов на Кубани составило 71 млрд рублей, сообщил глава Кубани. Порядка 40 млрд рублей или 56% от общего объема выделенных денег - освоено. Если сравнивать с прошлогодними показателями, это на 2% больше.

Двухмесячное отставание по строительству школы по улице Спортивной в Анапе, рассчитанной на 1100 посещений в смену, к 1 сентября наверстали. В городе-курорте первый звонок впервые за 30 лет прозвенел в двух новых образовательных учреждениях. Еще одна школа по национальному проекту «Образование» начала работать в Краснодаре.

Планируется, что до нового года в столице Кубани еще пять школ сдадут в эксплуатацию. Кроме того, в крае раньше срока закончили работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» и уже приступили к выполнению плана на 2023 год.

Глава региона призвал никого не расслабляться, потому что неосвоенными остаются еще 30 млрд рублей.

Планы на будущее

Глава региона сообщил, что необходимо заострить внимание на строительстве и других социальных объектов. 11 фельдшерско-акушерских пунктов, а также водозабор и очистные сооружения, о которых просили местные жители, должны быть построены уже в этом году. Помимо этого, нужно закончить капитальный ремонт шести поликлиник и начать строить восемь лечебных учреждений.

Что касается общественных пространств, то до 1 ноября необходимо завершить благоустройство 227 парков. На эти цели по национальному проекту «Жилье и городская среда» выделили 3,1 млрд рублей.

На совещании Вениамин Кондратьев коснулся вопроса социальных объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

– В 2023 году в крае сдаем ряд школ по нацпроектам, водозаборы в Каневском и Крыловском районах. Если есть даже самые небольшие риски, их нужно устранять сейчас, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Однако в процессе возведения важных социальных объектов возникают непредвиденные ситуации, которые могут привести к отставаниям и, как следствие, срывам сроков.

Как сообщила директор департамента организации проектной деятельности администрации края Светлана Герих, одна из причин задержки работ — недобросовестные подрядные организации, которые в нарушение договоров опаздывают с поставкой оборудования.

Именно поэтому с подрядчиками стоит заключать договоры как можно раньше. В случае неисполнения ими своих обязанностей остается время на принятие соответствующих решений и обращения в суд, добавила она.

Соцобъекты в Сочи

В городе-курорте в следующем году начнут работать два социальных объекта. Это школа на 1100 посещений в смену и детский сад на 300 мест. Их степень готовности оценили министр строительства и ЖКХ России Никита Стасишин и вице-губернатор Кубани Евгений Наумов.

Предварительные сроки сдачи образовательных учреждений отодвинули из-за оползней, что привело к необходимости корректировки смет. В связи с этим окончание строительства потребует дополнительных средств.

Соответствующее решение об увеличении финансирования принял глава правительства России Михаил Мишустин. Деньги выделят из резервного фонда. Планируемая готовность объектов на конец года — минимум 30%.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Евгений Наумов сообщил, что сейчас строится временная дорога для техники, монтируется временная ветка для подключения к энергосети, а также ведутся бурильные работы и бетонирование свой.

Заместитель главы региона акцентировал внимание на сложном рельефе, где идет строительство. Это требует особого подхода. На данный момент, отставаний от сроков нет. Школа начнет работать в следующем году.

В генеральном плане города-курорта зарезервировано 30 земельных участков. Половина из них отдана под строительство школа, а половина — детских садов. Работы планируется начать в течение трех ближайших лет. Пока что ведется необходимая подготовка.