После конфликта с главой района у военкомата на Кубани призывник получил трое суток ареста

После ареста парень отправится на передовую. Фото: скрин видео

Административным арестом на трое суток закончился конфликт призывника с главой Красноармейского района. Свидетелями скандала были многочисленные жители станицы Полтавской. Финал его даже попал на видео.

- Предатель! Женщины молчат, а ты ляскаешь, - говорит на кадрах глава Юрий Васин.

Молодой человек отвечает в тон.

- Я не предатель! - кричит он. - Я сяду сейчас в автобус: либо в тот, либо в другой.

Но что именно стало причиной разговора на повышенных тонах, по кадрам неясно.

Полную версию произошедшего у военкомата озвучили спустя сутки, 28 сентября.

- Один из жителей района находился в состоянии алкогольного опьянения и провоцировал находящихся у военкомата людей на конфликт. На неоднократные требования сотрудников полиции и находящихся рядом жителей успокоиться отвечал агрессией. Глава Красноармейского района попытался его успокоить. Произошел конфликт, и именно его завершение было выложено в интернет. Фразы, сказанные главой района, относились именно к поведению нетрезвого человека, провоцировавшего конфликт, - прокомментировали произошедшее в оперштабе Кубани (этот орган отвечает в регионе за вопросы мобилизации в том числе).

В итоге призывника осудили в тот же день по административной статье за хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

- Сейчас нарушителю общественного порядка назначен административный арест на трое суток, - уточнили в оперштабе.

После того как он отсидит положенные трое суток, молодой человек отправится на передовую. Ранее ему была выдана повестка о мобилизации в ряды ВС РФ.