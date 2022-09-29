Дождливая осень вступает в свои права

На Кубань идут грозовые тучи. В регионе ожидаются дожди с градом. Спасатели просят быть осторожными и в непогоду не выходить из дома.

- Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений объявлено на территории Краснодарского края до конца суток 29 сентября. В крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому края.

В МЧС рекомендовали при усилении ветра ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Следить за детьми и не оставлять их без присмотра.

- Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, - добавили в ведомстве.

Кроме этого, спасатели посоветовали не парковать машины под деревьями. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».

Синоптики уверяют, что на этой неделе будет всего лишь разминка перед штормом. Самый пик урагана ожидается через неделю. Дожди начнутся в Краснодарском крае 3 сентября и усилятся к 7 числу. По предварительным прогнозам, на Краснодар может обрушится месячная норма осадков.

Помимо этого, с 3 сентября в регионе понизится температура воздуха до 20 градусов. 5 сентября на улице днем столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов.