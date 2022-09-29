Сезон продлится еще немного Фото: Виктор КЛЮШКИН

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал дату окончания бархатного сезона в Краснодарском крае. По мнению метеоролога, это будет 10 октября.

- Конец сентября в регионе - это абсолютное продолжение лета. Но где-то с 3 октября начнет понижаться температура. Не очень критично, но заметно. Поэтому до первой декады октября можно вполне наслаждаться сезоном, - спрогнозировал он.

Продолжительным бархатный сезон, по мнению Романа Вильфанда, вряд ли будет.

Впрочем, обычно он длится на курортах до конца сентября.

Напомним, пока температуру до +24 градусов сохраняет Черное море у берегов Сочи. Азовское море остыло до +17 градусов в начале сентября.

Ранее kuban.kp.ru сообщал, что 28 и 29 сентября воздух в курортном крае и вовсе прогреется до +30 градусов.

Кстати, в целом метеорологи ждут первый месяц осени в пределах климатических норм.