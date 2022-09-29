Дом по цене «двушки»: Эксперт рассказал, почем жилье в Краснодаре

Краснодарские квартиры начали дешеветь. Фото: Андрей Тимченко

Ситуация на рынке недвижимости в Краснодаре меняется постоянно. Еще весной о стабильности даже не говорили. После начала спецоперации в отношении России последовали санкции, которые привели к удорожанию стройматериалов и не только. Немалую роль сыграло и повышение ключевой ставки на ипотеку. Цены на жилье росли как на дрожжах, риелторы прогнозы давали аккуратно. Летом наметилась тенденция на снижение. Поговорили с экспертом в области недвижимости и узнали, чего ждать осенью 2022 года.

- Если вы нуждались в жилье и рассматривали покупку, то никаких особых причин отложить ее нет, - рассказывает коммерческий директор одной из краснодарских строительных фирм Никита Коваленко. – Всегда будут факторы, которые так или иначе влияют на рынок недвижимости. Если выжидать удобного момента, то покупку можно откладывать бесконечно.

По словам эксперта, на сегодняшний день «первичка» в Краснодаре уже потеряла 20% в цене. При этом в ИЖС наблюдается только рост стоимости.

- Никаких потерь в цене за последние годы не было. Но стоит отметить, что не было резкого завышения стоимости, как например, на рынке многоквартирных домов после пандемии. В этом плане рынок ИЖС более стабильный, - объясняет Никита Коваленко. – Ко всему прочему сейчас цена на дом в пределах города сравнялась с «двушкой» в спальном районе на окраине.

Эксперт также отметил, что факторы безопасной покупки жилья в многоквартирных домах остались прежними: высокая стадия готовности, банковская гарантия. Хотя еще и остались объекты, которые возводят по старым правилам Федерального закона 214-ФЗ без привлечения эскроу-счетов (это специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств. В случае возникновения у застройщика проблем с завершением строительства дома покупатель всегда может рассчитывать на возврат уплаченной суммы – прим.ред.).

- На мой взгляд, сегодня безопаснее всего - это покупка вторичного жилья. Потому что после приобретения недвижимости покупатель имеет возможность сразу же въехать. Если вы планируете приобрести квадратные метры за наличку, то в данном случае рынок на вашей стороне. Сейчас предложение кратно превышает спрос, - говорит коммерческий директор одной из краснодарских строительных фирм Никита Коваленко. - Однако я бы посоветовал присмотреться активнее к рынку ИЖС.