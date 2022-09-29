Стал известен самый преданный футболист «Краснодара»

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

За полгода команда Сергея Галицкого пережила все: уход тренера, лидеров и урезание бюджета. По данным «Спорт-Экспресса», он сократился на миллиард рублей – с 5,5 до 4,5. По словам Арам Фундукяна, коммерческого директора черно-зеленых, случилось это из-за отъезда легионеров. Уход иностранцев разгрузил зарплатную ведомость.

Зато не изменились результаты. Уже второй год подряд «Краснодар» бьется за медали чемпионата России. Рулит командой Александр Сторожук. Еще четыре года назад он возился с любителями на чемпионате Краснодарского края. А тащит команду молодежь – выпускники академии «быков».

После 10 туров «Краснодар» идут на четвертом месте в премьер-лиге и на первом – в группе в Кубке России. В среду, 28 сентября, они одержали уже вторую победу в турнире: дома переиграли «Пари Нижний Новгород» (2:0). А главный тренер команды Александр Сторожук назвал самого преданного футболиста черно-зеленых.

- Матвей Сафонов – игрок, который не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять. Это топ-игрок, топ-человек и настоящий капитан, – сказал специалист в интервью Metaratings.

Отметим, что нынешнее согласование вратаря с «быками» истекает уже будущим летом. Информации о новом контракте пока не было. То есть уже зимой голкипер сможет общаться с другими клубами.

Прошлой зимой Матвеем Сафоновым интересовался «Зенит». Но петербуржцев отпугнул ценник на игрока. По слухам, «быки» планировали выручить за вратаря 40 миллионов евро.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 16 млн. Он является самым дорогим российским игроком.