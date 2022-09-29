Команда Туапсинского НПЗ успешно выступила на конкурсе в Самаре

Фото предоставлено: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

На площадке Новокуйбышевского НПЗ в Самаре прошел финальный этап корпоративного смотра-конкурса «Роснефти» «Лучший по профессии - 2022». Команда Туапсинского НПЗ достойно представила свое предприятие среди 650 участников конкурса.

Финал конкурса профмастерства компании «Роснефть» «Лучший по профессии» стал ежегодным испытанием на прочность для нефтепереработчиков. Операторы и машинисты, слесари и лаборанты, прибористы и электромонтеры - главный и самый сложный этап собрал асов нефтепереработки со всех уголков России: от Туапсе до Комсомольска-на-Амуре.

Фото предоставлено: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

На конкурсных площадках собрались победители отборочных состязаний в своих регионах. Каждый из участников выкладывался по максимуму. Тем сложнее определить лучших было членам жюри, в состав которого вошли 40 представителей руководящего состава профильных подразделений Центрального аппарата управления НК «Роснефть» и дочерних обществ.

Потому особенно напряженной была итоговая борьба за звание мастеров отрасли. Из восьми номинаций туапсинцы взяли призовые места в двух из них. Это слесарь по ремонту технологических установок Роман Албегов и приборист КИПиА Дмитрий Крупка. Сотрудники Туапсинского НПЗ заняли третьи места в своих номинациях.

Фото предоставлено: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

Смотр-конкурс «Лучший по профессии» - важная часть программы корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства сотрудников компании «Роснефть». Конкурс помогает внедрить новые технологии, распространить передовой опыт работы, повысить престиж рабочих профессий, уровень промышленной безопасности и культуры производства. Смотр-конкурс проводится среди рабочих специальностей в Обществах нефтедобычи, нефтепродуктообеспечения и нефтепереработки. Каждый год во всех этапах конкурса участвуют более 10 тысяч человек.

Фото предоставлено: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

141Отметим, что корпоративный конкурс «Лучший по профессии» является важной частью программы оценки профессионального мастерства и обучения сотрудников НК «Роснефть». Он способствует распространению передового опыта, повышению престижа рабочих и инженерных специальностей, росту профессионализма работников, укреплению корпоративного духа.