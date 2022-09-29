Дон Жуан из интернета обманом выманил 400 тысяч у сочинки, покорив романтикой и цветами

Мужчине грозит срок до 6 лет тюрьмы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию Сочи обратилась 35-летняя местная жительница. По словам женщины, мошенник обманул ее на крупную сумму денег. А началось все с безобидного знакомства через интернет и романтического свидания.

- Потерпевшая познакомилась с мужчиной в соцсетях. Они начали хорошо общаться и за месяц знакомства новый возлюбленный женщины зарекомендовал себя с положительной стороны. Мужчина жил в другом и городе и постоянно оказывал знаки внимания: дарил цветы и передавал подарки через курьеров, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Сочи.

Однажды мужчина приехал к возлюбленной в гости. Он начал жаловаться, что в бизнесе возникли проблемы, которые нужно срочно решить. Девушка, вспомнила все подарки и знаки внимания своего ухажера и у нее не возникло сомнений, когда он попросил 400 тысяч рублей. Мужчина получил деньги и уехал. А после - перестал выходил на связь.

- Полицейские изучили профиль злоумышленника на сайте знакомств. Оказалось, что человека с такими данными не существует, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Тогда правоохранители проверили фотографию по базе данных. Выяснилось, что мошенник - 40-летний житель Ростова-на-Дону. Мужчину уже судили за аналогичные преступления.

- Злоумышленника задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - уточнили в пресс-службе УВД Сочи.

Дон Жуан уже успел потратить все деньги на свои потребности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит срок до 6 лет тюрьмы.