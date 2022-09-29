Звезды медийного футбола бьются за игрока, который исполнил мечту Сергея Галицкого

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Мечта Сергея Галицкого сбылась. Четыре месяц назад на поле одновременно вышли 11 воспитанников академии футбольного клуба «Краснодара». Случилось это в матче 29-го тура чемпионата России. «Быки» переиграли ЦСКА – 1:0.

Об 11 воспитанниках в составе бизнесмен мечтал 14 лет – с момента создания команды. Помимо мечты, Сергей Галицкий выиграл спор. В 2012-м он заключил пари с тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким.

- Мне интересен эксперимент Галицкого, который говорит, что через несколько лет стартовый состав «Краснодара» будет состоять из собственных воспитанников. Могу побиться об заклад, что такого не будет, если в клубе захотят конкурировать на самом высоком уровне, – заявил Слуцкий в интервью «Спорт-Экспресс».

Сергей Галицкий ударил по рукам в сети.

- Принимаю пари, но, учитывая, что у меня в команде старшие ребята 1995-1996 года рождения, мне надо 10 лет, – написал бизнесмен в соцсети.

На что спорили мужчины, неизвестны. Официально они ничего не заявляли. За них это сделали журналисты. Так Илья Казаков заявил, что генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выслал тренеру «Рубина» условия спора. Там говорилось, что через десять лет «быки» будут решать задачи воспитанниками.

- Сошлись на том, что серьезные задачи – выступление на уровне, дающем право на игру в еврокубках, – подчеркнул Казаков.

По словам бывшего пресс-атташе сборной России, спорили мужчина на две вещи. Если побеждал Галицкий, Слуцкий две недели работал в академии «быков». Если выигрывал тренер, бизнесмен стелил искусственный газон в любом месте, где сказал бы специалист.

Эту версию опроверг звезда спортивного ТВ Василий Уткин. Он заявил, что Галицкий и Слуцкий спорили на ящик дорого алкоголя – вина.

Также слышал о споре Василий Уткин. Звезда российского спортивного ТВ заявил, что мужчины спорили на ящик дорогого алкоголя.

- Хотя я не знаю, зачем они спорили на ящик вина, ведь они оба не пьют. Но такое пари действительно есть, – признавался Уткин.

Участники спора информацию не комментировали. Но в академии «быков» Леонид Слуцкий не появлялся. Или делал это инкогнито – во время отпуска.

Но главное – мечта Галицкого сбылась. А осуществил ее Никита Сергеев. Он последним появился на поле в игре с ЦСКА. Это случилось уже в компенсированное время – на 90+1 минуте.

Но закрепиться в основе у парня не вышло. Уже летом воспитанник черно-зеленых покинул команду. И ушел в медиафутбол. Осенью охоту на Никиту устроили два гранта: «Амкал» и 2Drots, действующие победители Медийной футбольной лиги (МФЛ).

- Мы договаривались о том, чтобы Никита приехал к нам. Это было в момент, когда от нас требовали заявку – писал в телеграме Герман Попков, президент «Амкал», больше известный как блогер German *El Classico*. – Сделал это на всякий случай, решив, что мы точно договоримся.

Затем Никита взял паузу. И ушел в 2Drots. Только заявить его ребята пока не смогли – из-за того, что он числился в заявке «Амкала».

- Он мне очень понравился – хороший пацан – рассказал тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов в интервью телеканалу «Крысева. Медиа Футбич».

Таким образом, воспитанник «Краснодара» остался без команды. Но уже скоро он пополнит состав 2Drots. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 250 тысяч евро.