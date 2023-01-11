«Датчик врал!». В Краснодаре объяснили, почему дети мерзли в новом корпусе школы

Школа №86. Фото: сайт учреждения образования

Родители учеников школы №86 в станице Старокорсунской пожаловались, что с декабря их детям холодно учится. Вернее, отопления в школе нет совсем, рассказали они.

- Дети учатся в куртках, а первоклассникам даже сократили уроки из-за холода в кабинетах, - написали они в соцсетях.

Оперативно проблема не решилась даже после многочисленных обращений родителей в департамент образования Краснодара.

- Нам посоветовали дождаться потепления на улице, - рассказала одна из мам.

Однако после резонанса в СМИ, выяснилось, что решается она гораздо проще.

- По информации ООО «Краснодартеплоэнерго» отклонение в работе котельной, которая подает тепло в новый корпус 86-ой школы, наблюдалось из-за сбоя в работе датчика показателей температуры воздуха, который находился на южной стороне котельной, - сообщили в Муниципальном центре управления Краснодара.

То есть проще говоря, датчик, который автоматически включает систему отопления, перегревался на солнце и не запускал систему. Его уже перевесили подальше от солнца. Почему эту проблему никто не обнаружил раньше, непонятно. К выяснению причин этого подключились в прокуратуре Краснодарского край.

- Органами прокуратуры края по результатам проведенной проверки будет дана оценка полноте принятых уполномоченными органами мер по обеспечению теплоснабжением здания образовательной организации, соблюдению требований законодательства об образовании, выполнению санитарно-эпидемиологических норм. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры края, сообщили "КП"-Кубань" в ведомстве.

А в департаменте образования уже отрапортовали, что детей пересадили в более теплое крыло школы.