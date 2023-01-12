Прямая линия губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 12 января 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Прямая линия губернатора Кубани Вениамина Кондратьева начинается 12 января 2023. Трансляция стартует в 12:00. В прямом эфире глава региона ответит на самые волнующие вопросы жителей региона.

С начала приема заявок поступило около десяти тысяч сообщений. Из них большая часть через чат-бот в телеграм, вопросы задают по многоканальному телефону, оставляют сообщения и через сайт Госуслуги.

Среди популярных тем - ЖКХ, транспорт, много вопросов касающихся социальной сферы, а также строительного сектора и здравоохранени, кроме этого интересуются выплатами мобилизованным и добровольцам.

Больше всего вопросов поступило от жителей Краснодра, Анапы. Также много писем из Белореченского, Туапсинского и Динского районов.

Прямая линия губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 12 января 2023 идет в прямом эфире с 12 часов дня. Посмотреть ее можно в официальном аккаунте администрации Кубани в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, вопросы можно задавать по телефону +7 (861) 268-60-44; с помощью чат-бота @direct_line_23_bot или через сайт Госуслуги.

Прямая линия губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 12 января 2023 планируется не менее часа. В прошлом году губернатор отвечал на вопросы местных жителей 3,5 часа.