Экскурсии по узкоколейке запустили в конце 80-х годов, но сейчас доступна лишь часть маршрута. Фото: Евгения ХИЛЬКО

«Эльфийский уголок», «Кубанская Швейцария» - как только не называют Гуамское ущелье отдыхающие. Эта достопримечательность в Апшеронском районе круглый год пользуется популярностью у туристов. Сюда приезжают ради горного воздуха и невероятных живописных видов. И, конечно, каждый мечтает прокатиться на поезде по узкоколейной железной дороге.

Узкоколейная дорога в Гуамском ущелье: что посмотреть, когда восстановят, куда идет поезд

Знаменита узкоколейка тем, что ширина колеи всего 75 сантиметров. В начале прошлого столетия дорогу использовали для практических нужд - на дрезине перевозили древесные породы. Экскурсии по узкоколейке запустили в конце 80-х годов. У туристов была возможность насладиться прогулкой — от Гуамки до поселка Мезмай. Это почти 8 километров. Но, увы, сейчас проехать можно не больше полутора.

Для проезда доступны лишь полтора километра пути.

Дело в том, что в 2011-м на один из участков дороги сошел мощный оползень. Часть пути оказалась под завалом, полотно разрушилось — до Мезмая поезд с тех пор не ходит. Сейчас можно доехать до кафе «1707», а далее продолжить путь на своих двоих.

О возрождении живописного маршрута заговорили в конце 2021 года. Чтобы повысить турпоток, планировалось провести реконструкцию этой железнодорожной ветки.

- В наших планах восстановить всю протяженность полотна. Кроме того, есть другие участки узкоколейной дороги, которые вовлечены в развитие этого кластера, — говорила тогда врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

В создание нового туристического кластера собирались вложить не менее 700 млн рублей. К намеченным работам планировали приступить в 2022-м, но никто из отдыхающих технику не увидел. Как удалось узнать «КП» - Кубань», проект никто не замораживал. - Прежде чем приступить к основным работам, специалистам необходимо провести тщательное исследование аварийных участков и не только. Только после результатов можно сделать выводы, какой характер носит оползень, будет ли повторяться, продолжаться, и, от этого уже отталкиваться и составлять дальнейшие планы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Но, отметим, что в рамках проекта предполагалось комплексное развитие этого объекта и курортной территории в целом.

- Государственной программой Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» предусмотрено выделение субсидии в размере 44 миллионов рублей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. - Эти средства пойдут на софинансирование мероприятий по созданию условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха в границах туристского кластера «Курджипский».

На эти средства будет создан пешеходный бульвар, автомобильная парковка и благоустроенная входная группа в Гуамское ущелье.

- Работы уже ведутся и будут завершены до конца 2023 года, - уточняют kp.ru в ведомстве.

СПРАВКА «КП»

Гуамское ущелье – один из самых известных туристских объектов на территории Краснодарского края. Ежегодно его посещает более 100 тысяч туристов. Объект включен в границы туристского кластера «Курджипский».