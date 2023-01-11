Четверым работникам оборонного завода на Кубани вынесли приговор за попытку продать за границу ворованные детали техники

Суд дал им разные тюремные сроки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Армавире суд вынес приговор работникам бронетанкового завода. Евгений Кондратов, Александр Ганченков, Сергей Савченко и Константин Папшев. Одного из фигурантов дела - Савченко - обвинили сразу по двум статья УК - кража и попытка контрабанды деталей военной техники. Трое других ответят только по одной - покушение на контрабанду.

Их поймали оперативники УФСБ по Краснодарскому краю и передали материалы для возбуждения уголовного дела в Следком.

В материалах уголовного дела говорится, что в период с апреля 2016 по октябрь 2020 года подсудимые, являясь сотрудниками АО «81 БТРЗ» воровали имущество завода.

Для этого на территории завода, а также в служебном грузовом автотранспорте они даже обор подсудимые оборудовали тайники. Так они вывезли деталей к дизельным двигателям на сумму в 555 246 рублей.

Папшев из Челябинской области попытался продать за границу. Но сделка сорвалась, когда запчасти нашли в машине, которая должна была доставить товар.

- В судебном заседании полностью признал вину только Папшев. Остальные вину не признали, либо признали частично, отказавшись от показаний. Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными, - сообщили "КП"-Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Савченко, который, по данным материалов дела, еще и продал защитных стекол на более 700 тысяч рублей, дали 4,6 лет тюрьмы. Папшеву - 3 года, Кондратову - 2,6 лет, а Ганченкову - 2,11 лет колонии общего режима.

Впрочем, они еще могут обжаловать приговор. Он не вступил в законную силу.