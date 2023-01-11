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Происшествия11 января 2023 14:36

Четверым работникам оборонного завода на Кубани вынесли приговор за попытку продать за границу ворованные детали техники

Только один из подсудимых признал вину
Ева МУР
Суд дал им разные тюремные сроки

Суд дал им разные тюремные сроки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Армавире суд вынес приговор работникам бронетанкового завода. Евгений Кондратов, Александр Ганченков, Сергей Савченко и Константин Папшев. Одного из фигурантов дела - Савченко - обвинили сразу по двум статья УК - кража и попытка контрабанды деталей военной техники. Трое других ответят только по одной - покушение на контрабанду.

Их поймали оперативники УФСБ по Краснодарскому краю и передали материалы для возбуждения уголовного дела в Следком.

В материалах уголовного дела говорится, что в период с апреля 2016 по октябрь 2020 года подсудимые, являясь сотрудниками АО «81 БТРЗ» воровали имущество завода.

Для этого на территории завода, а также в служебном грузовом автотранспорте они даже обор подсудимые оборудовали тайники. Так они вывезли деталей к дизельным двигателям на сумму в 555 246 рублей.

Папшев из Челябинской области попытался продать за границу. Но сделка сорвалась, когда запчасти нашли в машине, которая должна была доставить товар.

- В судебном заседании полностью признал вину только Папшев. Остальные вину не признали, либо признали частично, отказавшись от показаний. Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными, - сообщили "КП"-Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Савченко, который, по данным материалов дела, еще и продал защитных стекол на более 700 тысяч рублей, дали 4,6 лет тюрьмы. Папшеву - 3 года, Кондратову - 2,6 лет, а Ганченкову - 2,11 лет колонии общего режима.

Впрочем, они еще могут обжаловать приговор. Он не вступил в законную силу.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ