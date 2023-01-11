Чебурашку отправят на фронт. Доброволец из Краснодара попросил привезти на передовую плюшевую игрушк

Фото: Телеграм-канал "Лекарства для Горловки"

Выход фильма «Чебурашка» стал настоящим событием в России. Популярность картины растет в геометрической прогрессии. В прокате она собрала уже более 3 млрд рублей и стала самой массовой в истории современной России. И это еще не предел – по мнению экспертов, кино про добрую зверюшку может собрать еще 1 млрд.

Слава Чебурашки не дает покоя киевским властям. Они объявили персонажу бойкот, запретив ушастого любимца миллионов. Об этом непонятном жесте узнали добровольцы из Краснодара. Один из бойцов, находящихся на фронте, попросил волонтеров привезти на передовую плюшевую игрушку.

- Буквально за полчаса Чебурашка был найден в одном из магазинов города. Он уже закрывался, но продавцы не стали закрываться, пока не приедут наши волонтеры. Так что Чебурашка был выкуплен. Еще и шеврон ему подобрали, - рассказала «КП»-Кубань» общественница Марина Репещук.

Теперь плюшевый зверек будет ожидать отправки гуманитарной миссии. Его передадут боевой роте, где служит краснодарец, который мечтает сделать Чебурашку талисманом своего подразделения.