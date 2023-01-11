На Кубани в ДТП с КамАЗом погиб один человек, еще шестеро пострадали

В ДТП на Кубани погиб человек. Фото: оперштаб.

На Кубани произошла страшная авария, в результате которой погиб человек. Маршрутный автобус и КамАЗ столкнулись в районе Армавира в 17:50. Они врезались на 157 километре трассы Р-217.

- Мужчина, управляя большегрузом, на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом, - сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

- В результате ДТП один человек погиб, еще шестеро пострадали. Всех раненных доставили в больницу. На данный момент им оказывается вся необходимая помощь, - уточнили в оперативном штабе Краснодарского края.

По предварительным данным, одну из пострадавших женщин врачам удалось вернуть к жизни после клинической смерти.

Шесть человек находятся в больнице после аварии. Фото: оперштаб.

- После аварии трое человек находятся в реанимации. За их жизни борются врачи, - сообщили в администрации Армавира.

Для разбора аварии привлекались шесть автомобилей скорой медицинской помощи, одна пожарная машина, один экипаж ГИБДД. Также одна машина «Кубань СПАС» и одна – «ДЭП 23».