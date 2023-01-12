Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье11 января 2023 23:00

Как теннисный мяч. В Краснодаре хирурги спасли пациента с гигантской опухолью в кишке

В Краснодаре врачи удалили четырехсантиметровую опухоль из прямой кишки пациента
Мария ЧАЛАЯ
В больнице Краснодара удалили опухоль размером с теннисный мяч. Фото: t.me/kkb2krasnodar

В больнице Краснодара удалили опухоль размером с теннисный мяч. Фото: t.me/kkb2krasnodar

Врачи краснодарской Краевой клинической больницы №2 провели сложнейшую операцию. Они удалили четырехсантиметровую опухоль из прямой кишки пациента.

- Эндоскописты удалили крупную опухоль прямой кишки методом эндоскопической диссекции в подслизистом слое. Это малоинвазивный способ удаления новообразований единым блоком. Он позволяет избежать рецидивов, - рассказали в Краевой клинической больнице №2.

Из-за своей сложности такие операции встречаются крайне редко. Они проводятся в единичных клиниках страны.

- В данном случае крупная опухоль располагалась очень низко. Образование находилось в 10 сантиметрах от наружного края заднего прохода, - уточнили в Краевой клинической больнице №2.

С помощью эндоскопической инъекции врачам удалось достать специальными инструментами новообразование. Его сразу же удалили в пределах здоровых тканей.

Уточняется, что благодаря этому методу можно избежать операции, приводящей к инвалидизации.

Новости медициныЗдоровье: Новости медицины