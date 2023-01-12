Как теннисный мяч. В Краснодаре хирурги спасли пациента с гигантской опухолью в кишке

В больнице Краснодара удалили опухоль размером с теннисный мяч. Фото: t.me/kkb2krasnodar

Врачи краснодарской Краевой клинической больницы №2 провели сложнейшую операцию. Они удалили четырехсантиметровую опухоль из прямой кишки пациента.

- Эндоскописты удалили крупную опухоль прямой кишки методом эндоскопической диссекции в подслизистом слое. Это малоинвазивный способ удаления новообразований единым блоком. Он позволяет избежать рецидивов, - рассказали в Краевой клинической больнице №2.

Из-за своей сложности такие операции встречаются крайне редко. Они проводятся в единичных клиниках страны.

- В данном случае крупная опухоль располагалась очень низко. Образование находилось в 10 сантиметрах от наружного края заднего прохода, - уточнили в Краевой клинической больнице №2.

С помощью эндоскопической инъекции врачам удалось достать специальными инструментами новообразование. Его сразу же удалили в пределах здоровых тканей.

Уточняется, что благодаря этому методу можно избежать операции, приводящей к инвалидизации.