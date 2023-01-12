Появились фото самолета Сергея Галицкого, который застрял в Великобритании из-за санкций

Таким лайнер запомнили в аэропорту Краснодара Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Элитный бизнес-джет Сергей Галицкого застрял в Великобритании почти год назад. Последний рейс он совершил еще 31 января 2022 года. Из Милана перелетел в британский Фарнборо.

Здесь снималась легендарная картина о Джеймсе Бонде «Квант Милосердия». Только главный герой улетел из Британии, а судно бизнесмена – нет. Уже год оно стоит на парковке.

За 11 месяцев лайнер не совершил ни одного рейса. Он даже не проехался по аэропорту: ранее Англия закрыла воздушное пространство для судов из России.

Как узнала «КП» – Кубань», весь год лайнер провел на парковке. Его законсервировали: двигатели обтянули специальной тканью, а шасси укрыли от попадания масел и смазок.

На кадрах, которые появились в сети, видно, что самолет стоит у входа в гавань. Рядом – еще десятки бизнес-джетов. А на борту красуется номер – M-YGLF (Мой Гольфстрим. – Прим.ред).

Напомним, что Gulfstream G650 – элитный бизнес-джет. Он вмещает 18 человек и способен пролететь до 13 тысяч км без дозаправки. Его предельная скорость – 982 км/ч.

Сергей Галицкий приобрел судно в 2017-м. По данным СМИ, он заказал эксклюзивную версию самолета. Она прибыла в Краснодар спустя год – в 2018-м.

Считается, что лайнер идеально подходит для работы и отдыха. Его сиденья легко превращаются в спальные места. Салон обтянут натуральной кожей. На таких джетах летают звезды Голливуда.

Известным лайнер стал два года назад. Он подал сигнал бедствия после взлета из аэропорта Краснодара. Самолет сделал круг над Адыгеей и вернулся обратно.

По предварительной информации, в системе судна случился сбой. Точные причины поломки остались в секрете. Затем лайнер мотался по Европе. За сутки он успевал побывать в Лондоне, Милане и Дубае. Но зимой 2022-го застрял в Великобритании.