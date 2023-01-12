Обсуждения трамвайной ветки до Немецкой деревни в Краснодаре начнутся в январе

Фото: krd.ru

Общественные обсуждения по строительству трамвайной ветки в район Немецкой деревни Краснодара стартуют уже в январе. На встречах будут обговариваться участки пролегания пути.

- Обсуждения начнутся с 23 января и продлятся до 29 числа. Планируется, что протяженность ветки от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня» составит 14,6 километров. Ее постоят до конца 2024 года в рамках концессионного соглашения с ООО «Синара-ГТР Краснодар», - сообщили в мэрии города.

19 января документы по строительству трамвайных путей разместят на официальном сайте администрации Краснодара.

Замечания и предложения краснодарцы смогут отправить на электронную почту str@krd.ru или оставить на сайте мэрии.

Ранее сообщалось, что в рамках концессионного соглашения будут построены дополнительный трамвайный путь на пересечении улиц Московской и Красных Зорь и трамвайная линия от Толбухина до Немецкой деревни. Трамвайный путь от ЖК «Немецкая деревня» до спортивного комплекса «Баскет Холл» составит еще 11,2 км, его планируют протянуть до 31 декабря 2025 года. Ветку от спортивного комплекса «Баскет Холл» до Московской протяженностью 9,6 км в планах построить до конца 2026 года. Также за три года будут закуплены 100 новых трамваев. Первые 40 вагонов поступят в город уже в 2023 году.

Кроме этого, в Краснодаре утвердили проект второй концессии. Документ предусматривает строительство еще одного депо на 150 вагонов, порядка 35 километров трамвайных путей в микрорайоны Гидростроителей и Восточно-Кругликовский. Но сроки строительства этих линий пока не уточняются.