Бывший тренер ФК «Краснодар» раскрыл детали общения с Сергеем Галицким

Фото пресс-службы ФК Сабах

Сергей Галицкий с нуля построил футбольную империю. В 2008 году он создал «Краснодар». Сперва построил базу для основной команды, а затем академию – для молодежи.

Она впечатлила даже чемпионов мира. Во время мундиаля 2018 года здесь жила сборная Испании. Ее игроки назвали академию «быков» лучшей в мире.

Сейчас она – поставщик кадров для главной команды «Краснодара». Весной – после ухода легионеров – костяк «быков» составили выпускники академии. А капитаном черно-зеленых стал Матвей Сафонов. Самый звездный воспитанник школы Сергея Галицкого.

Так же прошел академию и Мурад Мусаев. Он работал с командой 1999 года рождения. Это он воспитал Матвея Сафонова, Александра Черникова и Эдуарда Сперцяна. Они зажигали в юношеской Лиге чемпионов, играли с «Реалом» и получили шанс в основе.

Вместе они взяли бронзу чемпионата России. А Мусаев впервые в истории вывел «Краснодар» уже во взрослую Лигу чемпионов. Пробиться в плей-офф еврокубка у «быков» не вышло. Они заняли третье место в группе и упали в Лигу Европы, где добрались до 1/8 финала.

А весной 2021-го Мусаев неожиданно ушел из «Краснодара». Это случилось после поражения от «Ахмата» (0:5). «Быки» проиграли, а Мурад подал в отставку. Отпускать тренера Сергей Галицкий не хотел. Он предложил ему работу в «Краснодар-2». Специалист отказался, взял отпуск, а осенью принял «Сабах». Он заключил контракт на два года.

После 18-и туров чемпионата Азербайджана его команда идет на втором месте в таблице. А Мусаев считается главным претендентом на звание «тренера года».

О «Краснодаре» мужчина не забывает. Он приезжает сюда на каникулы.

- О «Краснодаре» я помню всегда. Я проработал в клубе больше 10 лет, начиная с академии. «Краснодар» — это часть меня, я слежу за клубом. Остались только теплые воспоминания. Общаюсь ли с Сергеем Галицкий? Небольшой контакт поддерживаем, общаемся на праздники, – признался мужчина в интервью «Спорт-Экспресс».