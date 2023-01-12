Заманил с детской площадки. 17 лет за секс с малышами получил житель Новороссийска

Суд назначил наказание. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Новороссийска за преступление против половой неприкосновенности детей.

В июне прошлого года 47-летний мужчина увидел на детской площадке играющих мальчика и девочку и заманил их в квартиру. Там он совершил то, что в материалах суда называется «иные действия сексуального характера». Испугавшись, дети выбежали из квартиры и рассказали о случившемся взрослым.

- Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. С учетом обстоятельств дела и сведений о личности подсудимого ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили "КП"-Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Известно, что он освободился в 2019 году из мест заключения. Семьи и детей у него нет.

Суд проходил в закрытом режиме. По закону, так происходит, когда расследуется преступление в отношение детей.

Подсудимый не признал свою вину. Он еще может обжаловать приговор.