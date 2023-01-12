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12 января 2023 12:00

Только набираем обороты. Замглавврача инфекционной больницы Краснодара выступил с важным заявлением

Замглавврача инфекционной больницы рассказал, грозит ли Кубани эпидемия
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Сейчас заболеть гриппом рискуют все, кто не успел вовремя привиться.

Сейчас заболеть гриппом рискуют все, кто не успел вовремя привиться.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще недавно жители Кубани неустанно следили за сводками оперштаба, которые сообщали о заболеваемости COVID-19. Сейчас коронавирус постепенно сдает свои позиции. Зато на смену ему приходит «старый новый» свиной грипп, которого не наблюдалось на Кубани несколько лет подряд. Набирает обороты и ОРВИ.

Цифры говорят сами за себя. По данным регионального Роспотребнадзора, в середине декабря было зарегистрировано 757 случаев гриппа, а спустя месяц - более 3600 случаев. В больницы обратились более 7300 человек. Все они жаловались на симптомы острой респираторной вирусной инфекции. При этом больше трети из числа обратившихся (2620) - дети до 14 лет.

- По Краснодару эпидпорог превышен на 99,8% по совокупному населению, - уточняют kp.ru в Роспотребнадзоре Кубани. - При этом, если сравнивать с прошлой неделей, то тем прироста за выходные и праздничные дни снизился в два раза.

Но это, говорят эпидемиологи, не повод расслабляться. На каникулах многие кубанцы ходили в гости, встречались с друзьями. А значит, во второй половине января вспышка гриппа может достигнуть пика.

ЗВОНОК МЕДИКУ

По словам врачей, сейчас нет взрывного подъема заболеваемости - наблюдается планомерный рост. Связано это и с сезонным изменением погодных условий, и с увеличением социальных связей – встречи на праздниках стали частым явлением.

- При том, что идет определенный подъем заболеваемости, отмечу, что мы еще далеки от эпидпорога, после которого мы можем говорить об эпидемии, - заверил «Комсомольскую правду» - Кубань» заместитель главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Краснодарского края Алексей Баталов. - Да, весь прошлый год мы были без гриппа практически, потому что ковид вытеснял. В этом году ситуация иная – превалируют другие вирусы.

Сейчас заболеть гриппом рискуют все, кто не успел вовремя привиться.

- На сегодняшний день вакцинация у нас уже закончилась. То есть от гриппа уже поздно делать прививку. Но, напомню, что все еще можно защитить себя от пневмококка и коронавируса – вакцинироваться еще можно, - говорит заместитель главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Краснодарского края Алексей Баталов.

Врач рекомендует соблюдать все меры предосторожности.

- Самое главное - это избегать переохлаждения. Кроме того, важно рациональное питание, регулярные прогулки, проветривания помещений. Если же вы находитесь в местах массового скопления, то соблюдайте социальную дистанцию и надевайте маски, - добавляет Алексей Баталов. - В случае возникновения неприятных симптомов, прошу не заниматься самолечением. Если видите, что процесс прогрессирует, стоит обращаться к лечащму врачу по месту жительства. Лучше всего – сначала по телефону.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как определить заразу

В сезон простуд определить, какой вирус подхватили, бывает непросто. Точно диагностировать грипп помогают лабораторные исследования. Но есть симптомы, которые помогут врачу поставить диагноз.

- Грипп начинается остро, резко поднимается высокая температура, более 38,5°C, - рассказывает эпидемиолог. - Дикая слабость, боль в теле, суставы ломит, неприятные ощущения в глазных яблоках. При этом обычно нет ни насморка, ни кашля – ничего.

ОРВИ обычно начинается с легкого недомогания, насморка. Температура поднимается через пару дней и обычно не выше 38 °C.

Но самолечением заниматься нельзя - можно себе только навредить.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ