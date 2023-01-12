Только набираем обороты. Замглавврача инфекционной больницы Краснодара выступил с важным заявлением

Сейчас заболеть гриппом рискуют все, кто не успел вовремя привиться. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще недавно жители Кубани неустанно следили за сводками оперштаба, которые сообщали о заболеваемости COVID-19. Сейчас коронавирус постепенно сдает свои позиции. Зато на смену ему приходит «старый новый» свиной грипп, которого не наблюдалось на Кубани несколько лет подряд. Набирает обороты и ОРВИ.

Цифры говорят сами за себя. По данным регионального Роспотребнадзора, в середине декабря было зарегистрировано 757 случаев гриппа, а спустя месяц - более 3600 случаев. В больницы обратились более 7300 человек. Все они жаловались на симптомы острой респираторной вирусной инфекции. При этом больше трети из числа обратившихся (2620) - дети до 14 лет.

- По Краснодару эпидпорог превышен на 99,8% по совокупному населению, - уточняют kp.ru в Роспотребнадзоре Кубани. - При этом, если сравнивать с прошлой неделей, то тем прироста за выходные и праздничные дни снизился в два раза.

Но это, говорят эпидемиологи, не повод расслабляться. На каникулах многие кубанцы ходили в гости, встречались с друзьями. А значит, во второй половине января вспышка гриппа может достигнуть пика.

ЗВОНОК МЕДИКУ

По словам врачей, сейчас нет взрывного подъема заболеваемости - наблюдается планомерный рост. Связано это и с сезонным изменением погодных условий, и с увеличением социальных связей – встречи на праздниках стали частым явлением.

- При том, что идет определенный подъем заболеваемости, отмечу, что мы еще далеки от эпидпорога, после которого мы можем говорить об эпидемии, - заверил «Комсомольскую правду» - Кубань» заместитель главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Краснодарского края Алексей Баталов. - Да, весь прошлый год мы были без гриппа практически, потому что ковид вытеснял. В этом году ситуация иная – превалируют другие вирусы.

Сейчас заболеть гриппом рискуют все, кто не успел вовремя привиться.

- На сегодняшний день вакцинация у нас уже закончилась. То есть от гриппа уже поздно делать прививку. Но, напомню, что все еще можно защитить себя от пневмококка и коронавируса – вакцинироваться еще можно, - говорит заместитель главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Краснодарского края Алексей Баталов.

Врач рекомендует соблюдать все меры предосторожности.

- Самое главное - это избегать переохлаждения. Кроме того, важно рациональное питание, регулярные прогулки, проветривания помещений. Если же вы находитесь в местах массового скопления, то соблюдайте социальную дистанцию и надевайте маски, - добавляет Алексей Баталов. - В случае возникновения неприятных симптомов, прошу не заниматься самолечением. Если видите, что процесс прогрессирует, стоит обращаться к лечащму врачу по месту жительства. Лучше всего – сначала по телефону.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как определить заразу

В сезон простуд определить, какой вирус подхватили, бывает непросто. Точно диагностировать грипп помогают лабораторные исследования. Но есть симптомы, которые помогут врачу поставить диагноз.

- Грипп начинается остро, резко поднимается высокая температура, более 38,5°C, - рассказывает эпидемиолог. - Дикая слабость, боль в теле, суставы ломит, неприятные ощущения в глазных яблоках. При этом обычно нет ни насморка, ни кашля – ничего.

ОРВИ обычно начинается с легкого недомогания, насморка. Температура поднимается через пару дней и обычно не выше 38 °C.

Но самолечением заниматься нельзя - можно себе только навредить.