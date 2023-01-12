Жителям дома в Ейске, на который упал самолет, передадут квартиры к 1 ноября

Пострадавшие подъезды разобраны, дом начнут восстанавливать в феврале

Прямая линия губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева началась 12 января. Один из вопросов поступил от жителей Ейска. Там 17 октября 2022 года на многоэтажку рухнул военный Су-34. Пострадавшие поинтересовались, когда они смогут заехать в восстановленные квартиры.

- Уже разработали проектно-сметную документацию. Аварийные конструкции демонтировали. Вывозим отходы, делаем замещение грунтов в связи с розливом нефтепродуктов. В феврале приступим к возведению квартир. Жители получат квартиры в той же планировке и с той же площадью в предчистовой отделке. Срок реализации порядка 7-8 месяцев, - сказал глава района Роман Бублик.

При этом губернатор попросил ускорится и сократить сроки.

- Уже было время на раскачку. Наверстайте упущенное. Жильцы ждут. К осени должны квартиры передать. Нужно учитывать, чтобы люди отремонтировали квартиры к новому году, - сказал Кондратьев.

В ходе переговоров было принято решение о сроках. Жители дома в Ейске, на который упал самолет, получат квартиры к 1 ноября. Кроме этого, уже известно, что пострадавшие жители получат компенсационные выплаты на ремонт квартир из расчета по 10 тысяч рублей на 1 квадратный метр.

В настоящее время в пострадавшем доме по улице Коммунистической в Ейске завершили демонтаж 1-4 подъездов. Работы по восстановлению дома продолжаются.