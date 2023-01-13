Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Впервые о болезни Сергея Галицкого стало известно год назад. Он рассказал о ней во время интервью Youtube-каналу «Коммент. Шоу». Бизнесмен заявил, что из-за недуга долгое время не появлялся на публике. Он даже пропустил часть матчей и тренировок футбольного клуба «Краснодара». Но называть диагноз отказался.

Не знали о недуге и игроки «быков». Бывший капитан черно-зеленых Юрий Газинский признался, что почувствовал неладное, когда бизнесмен не приехал на сборы команды.

- Сначала думали, может, в отпуске где-то. Потом поняли, что столько в отпуске невозможно находиться. Для многих он максимально близкий человек, и такая новость воспринимается серьезно, – рассказывал футболист в интервью порталу Чемпионат.ком.

Больше о болезни бизнесмен не говорил. По состоянию здоровья он покинул исполком Российского футбольного союза. Это случилось в конце декабря прошлого года.

- Сергей Галицкий написал заявление о выходе. Физически участвовать он не может, числиться не хотел, – признался президент РФС Александр Дюков.

При этом бизнесмен посещал матчи и тренировки «Краснодара». Он даже мотался с командой на выезды – в Москву. А звезда «быков» Матвей Сафонов признался, что бизнесмен практически не пропускал занятия команды на базе.