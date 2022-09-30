Фото: скриншот видео.

В небе над Анапой заметили огромную букву Z. Местный житель всматривался ввысь и рассмотрел в облаках патриотический символ.

Мужчина снял на видео облака, окрашенные в ярко-розовые цвета осеннего заката, и выложил их в соцсеть. Пользователь начали активно комментировать необычное явление.

- Это же буква Z! Как патриотично. Само небо подает знак, - написал пользователь в интернете.

В комментариях к посту люди разделились на два лагеря, где каждый активно доказывал сою точку зрения.

Примерно половина подписчиков не согласилась, что в небе можно разглядеть букву Z. Они писали, что видят совершенно другие символы.

- Сначала мы заметили букву М. Начали смеяться, что на Кубани должны поскорее построить метро. Потом появилось изображение буквы Н, но в самом конце мы увидели знак, который знаком всем с самого детства, еще из комиксов, - рассказала местная жительница.

Компания друзей решила, что на курорт прилетел наполовину человек, наполовину летучая мышь.

- Это бэтмен! Только он немного запоздал. Сезон закончился, в городе все меньше людей. Кого он собрался спасать, - спрашивает женщина.

Что же конкретно означал огненный символ – остается загадкой. Только известно, что в этот вечер он собрал множество зрителей, которые с большим удовольствием любовались на редкое и очень красивое небесно-световое шоу.