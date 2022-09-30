Мобилизованным жителям Кубани выплатят по 100 тысяч рублей

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В Краснодарском крае приняли решение поддержать мобилизованных мужчин и их семьи финансово. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Приняли решение поддержать мобилизованных жителей края. Каждому в течение ближайших двух недель выплатим по 100 тысяч рублей. Получить деньги смогут либо сами призывники, либо члены их семей, - написал в телеграм-канале глава Кубани.

Ранее Кондратьев лично посетил пункт сбора и подготовки мобилизованных. Приехал без камер и журналистов, чтобы увидеть, как на месте размещают бойцов и услышать от них в чем нуждаются.

Кроме этого, губернатор вместе с военкоматом проверяет жалобы по частичной мобилизации. Накануне уже были возвращены несколько ошибочно призванных человек.

- Совместно с краевым военкоматом проверяем жалобы, связанные с частичной мобилизацией. Семь жителей Кубани уже вернули домой, - отметил глава Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Кубани Александр Ткачев выплатит по 25 тысяч рублей мобилизованным в Краснодарском крае. Деньги будут поступать каждый месяц. Выплаты предусмотрены для 300 человек. Также жителей Сочи решил поддержать местный бизнесмен Рубен Татулян, он возьмет на попечение 50 человек, которым будет ежемесячно перечислять по 25 тысяч рублей.