На «Киношоке» наградили кубанскую казачку Людмилу Зайцеву

Людмила Зайцева любит и Анапу, и "Киношок". Фото: сайт кинофестиваля.

В Анапе проходит 31-й международный кинофестиваль «Киношок»: он посвящен 85-летию образования Краснодарского края. На концерте в честь юбилея региона почетную награду вручили выросшей под Усть-Лабинском актрисе Людмиле Зайцевой, знакомой по роли мамы главной героини в картине «Маленькая Вера».

Актриса родилась в 1946 году на хуторе Восточный под Усть-Лабинском: ее воспитывала одна мама Ольга Ильинична. Людмила Зайцева четырежды пыталась поступить в Школу-студию МХАТ, работала уборщицей и штукатуром, пока не стала студенткой Щукинского училища.

Актриса и гости "Киношока". Фото: сайт кинофестиваля.

Известность артистке, сыгравшей в 60 фильмах, принес фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие…», где она сыграла сержанта Кирьянову. В этом году в Анапе на вечере памяти кинорежиссера она вспоминала о съемках в картине и призналась, что когда бывает в Анапе, непременно заходит в храм Серафима Саровского и ставит свечу за его упокой.

– Премию «Госпожа удача» имени Павла Луспекаева за мужество, честь и достоинство в профессии мы хотели вручить Людмиле Зайцевой на закрытии, но она не сможет быть, – отметила вице-президент «Киношока» Ирина Шевчук. – Люда, ты заслужила этот приз, потому что в тебе есть все: красота, талант, мужество и честь. Ты – настоящая русская актриса и настоящая кубанская женщина!

Приз «Госпожа удача» в виде хрустальной птицы Людмиле Зайцевой вручили Ирина Шевчук и председатель оргкомитета фестиваля Сергей Новожилов.

Артистка получает награду "Госпожа удача". Фото: сайт кинофестиваля.

– Я родилась и выросла на Кубани, это не мой выбор, так судьба распорядилась. Но я очень люблю свою малую родину и людей на Кубани: трудолюбивых, ярких, поющих, которые могут и работать, и выпить, и погулять, хороших хозяев с потрясающим чувством юмора, – рассказала Людмила Зайцева. – Мне очень жалко, что до сих пор, кроме «Кубанских казаков» Ивана Пырьева, нет фильма о Кубани, о кубанском характере: настоящем, национальном, таком, который позволяет нам, кубанцам, сразу узнавать друг друга по первому взгляду, по говору, суржику, на котором все здесь говорят.

Людмила Зайцева пожелала «процветания всей нашей земле и Кубани, чтобы мы справились со всеми бедами и чтобы выстояли – и тут вся надежда и на наших мужиков, и, конечно, на русских женщин».