В Адыгее мобилизованные жители получат разовую поддержку в 100 тысяч рублей

Обучение мобилизованных продолжается

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил выплатить мобилизованным жителям республики по 100 тысяч рублей.

- Принято решение оказать мобилизованным гражданам поддержку из республиканской казны - всем им будет осуществляться единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей, - сообщил Кумпилов.

Для того, чтобы получить деньги, необходимо написать заявление в военкомате. К нему нужно приложить копию ИНН, копию регистрации по месту пребывания в Адыгее, копию паспорта и реквизиты банковского счета. Выплата поступит на счет в течение двух дней после подачи заявления.

Стоит отметить, что в Адыгее единоразовую помощь выделяют не только мобилизованным, но и заключившим контракт жителям региона.

На сегодняшний день частичная мобилизация в Адыгее признана состоявшейся – в регионе выполнили намеченный план по заданию Министерства обороны РФ. В республике сформировали три команды. Первую из них 28 сентября уже направили в районы специальной военной операции, сообщил военный комиссар Республики Адыгея Александр Аверин. Две оставшиеся продолжают проходить обучение на полигонах.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что единовременно по 100 тысяч выплатят мобилизованным жителям Краснодарского края. На Кубани призыв продолжается.

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