Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика продлили до 10 октября

Фото: пресс-служба аэропорты Краснодара

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты, в том числе Краснодара, Анапы и Геленджика, снова продлили.

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 октября 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в пресс-службе Росавиации.

Временно ограничены полеты также в аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Воздушная гавань Сочи продолжает функционировать как временный хаб. В городе-курорте появились новые направление, по некоторым добавили дополнительные рейсы.

Кроме этого, можно воспользоваться и альтернативными аэропортами Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Сотрудники аэропортов юга России переведены в режим простоя из-за закрытого неба в Краснодарском крае. Работа воздушных ворот Краснодара, Анапы и Геленджика была приостановлена 24 февраля из-за начавшейся на территории Украины спецоперации. Ограничения для безопасности пассажирских судов.