Аграрии Кубани увеличили урожайность до рекордов

Племзавод «Бейсуг» - крупнейшее хозяйство Приморско-Ахтарского района Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Кубань по праву считается главной кормилицей страны: ежегодно здесь выращивают и отправляют на внутренний рынок миллионы тонн пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и других сельскохозяйственных культур. Регион является и одним из лидеров в стране по урожайности – теплый климат и плодородный чернозем обеспечивают прекрасные условия для растениеводства. Но даже при общих высоких цифрах есть на кубанской земле безусловные лидеры, на полях которых урожаи бьют все рекорды. В одно из таких хозяйств - ОАО СС «Племзавод „Бейсуг”» (входит в ГК «Концерн „Покровский”»), отправилась редакция «КП», чтобы своими глазами увидеть поля, где аграрии собирали с гектара почти сто центнеров зерна.

По данным оперативного мониторинга Минсельхоза РФ, урожайность ячменя в этом году в Краснодарском крае составила 72,4 центнера с гектара. Для сравнения, в Белгородской области этот показатель - 43,8 ц/га, а в целом по России - 31,7 ц/га. Аналогичная ситуация по пшенице: в Краснодарском крае - 67,4 ц/га, в РФ -37,4 ц/га.

Племзавод «Бейсуг» - крупнейшее хозяйство Приморско-Ахтарского района с многолетними традициями. В отличие от своего предшественника – Бриньковского совхоза – «Бейсуг» занимается исключительно растениеводством. В течение нескольких лет концерн «Покровский» создает на базе хозяйства экспериментальный участок и оттачивает свою технологию эффективного сельхозпроизводства. И результаты впечатляют: если в прошлом году здесь собирали по 95 центнеров ячменя с гектара, в этом – уже 98 ц/га.

«Мы шли к этим результатам несколько лет, планомерно внедряя наиболее эффективные технологии в процесс выращивания озимых культур, начиная от подготовки почвы и заканчивая уборкой урожая. В уборке принимают участие только собственные современные комбайны компании Claas - Lexion и Tucano, что позволяет нам собрать урожай без потерь и в короткие сроки. Рекордную урожайность показали элитные семена, размноженные нашими семеноводческими хозяйствами», - рассказала главный агроном ГК «Концерна «Покровский» Лидия Кухаренко.

«Бейсуг» является частью масштабного зернового проекта «Покровского»: в состав группы компаний входят не только растениеводческие предприятия, которые выращивают зерно, но и собственные семеноводческие хозяйства, которые полностью закрывают потребности в высококачественном посевном материале. Хранением и переработкой занимаются собственные элеваторы – в рамках инвестиционной программы они модернизированы, оснащены высокотехнологичным оборудованием, собственными испытательными лабораториями и производственными мощностями. В сельскохозяйственном сезоне 2022/23 урожай зерновых культур ГК «Концерн «Покровский» превысил 800 тыс. тонн, средняя урожайность озимого ячменя составила 88 ц/га, пшеницы - 70,3 ц/га.

Руководитель хозяйства Геннадий Фищук Фото: Сергей НАДЕЖДИН

«Урожаи «Бейсуга» - это результат упорного ежедневного труда наших сотрудников. Для концерна важно, чтобы показатели были не только высокими, но и стабильными, поэтому мы очень много внимания уделяем работе с почвой, относимся к ней бережно и с умом. Вовремя и в достаточном количестве вносим удобрения и минеральные добавки, правильно обрабатываем, соблюдаем севооборот. Именно поэтому наши земли так плодородны. Мягкий кубанский климат и удачное географическое расположение хозяйства, безусловно, помогают нам, но таких высоких результатов на полях мы добиваемся сами», - рассказал управляющий ОАО СС «Племзавод „Бейсуг”» Геннадий Фищук.

Общая посевная площадь хозяйства составляет 15,3 тыс. га, ячменем засеяно более 1,5 тыс. га, что составляет более половины всех посевов этой культуры в районе. У предприятия есть несколько крытых токов, оборудование для подработки зерна, складские помещения для длительного хранения урожая и семенного материала.

«В сезон у аграриев нет выходных – работа не останавливается ни на минуту. Сначала мы убрали ячмень и горох, следом подошла очередь озимой пшеницы, сейчас идет жатва кукурузы, подсолнечника, рапса. Параллельно копаем сахарную свеклу, урожай также радует – 560-600 ц/га. Сразу после уборки проводим послеуборочный комплекс и готовим землю и семена для посева озимых. Хозяйства концерна практикуют на своих полях систему интенсивного растениеводства, то есть поле работает практически без перерывов. Поэтому так важно соблюдать все требования севооборота и использовать современные агротехнологии», - рассказал главный агроном ОАО СС «Племзавод „Бейсуг”» Роман Гнатенко.

Закрома полны зерном Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Концерн «Покровский» известен как эффективный сельхозпроизводитель с высокой культурой земледелия и на протяжении многих лет его агрономическая служба работает над повышением плодородия почвы, задействованной в севообороте. Эти меры дают положительный эффект: по данным агрохимического обследования почв предприятий Концерна за 10 лет, даже при получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур в них сохранилось содержание гумуса выше среднего уровня, а также увеличилась концентрация фосфора и калия.

«Мы принимаем активное участие в улучшении экологического состояния окружающей среды и следуем основным законам ответственного земледелия: по требованиям севооборота соблюдаем чередование культур и степень нагрузки на почву гумусоразрушительными растениями, такими как сахарная свекла и подсолнечник. На своих полях мы применяем элементы биологизации для разложения пожнивных остатков, борьбы с фузариозом и других операций, активно переходим на биологические средства защиты растений, используем дроны для внесения энтомофагов и уничтожения вредителей», - прокомментировал директор по агробизнесу Концерна «Покровский» Станислав Кашуба.

Глава станицы Бриньковской Василий Лоза Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Для обработки полей и сбора урожая все предприятия растениеводческой группы «Покровского» укомплектованы парком необходимой сельскохозяйственной техники, который в рамках ежегодной корпоративной программы постоянно обновляется. На полях концерна в основном используется импортная техника, а вот элитные семена пшеницы и ячменя – исключительно российские, размноженные на собственных семеноводческих хозяйствах.

«Мы регулярно проводим полное техобслуживание нашей техники – комбайнов, тракторов, сеялок и другого оборудования. Меняем изношенные детали, приобретаем новые, более современные агрегаты. В «Бейсуге» все успели завершить до февраля, когда дефицита запчастей и расходных материалов еще не было, поэтому сейчас мы спокойны за состояние своего технического парка», - рассказывает руководитель хозяйства. И добавляет, что помимо техники эффективность предприятия обеспечивают и люди, которые здесь работают.

Это хозяйство с большой историей Фото: Сергей НАДЕЖДИН

«Коллектив у предприятия профессиональный, каждый сотрудник ответственно подходит к своим обязанностям. В основном в хозяйстве работают местные жители, причем многие – большую часть своей жизни. У нас комфортные условия труда, хорошие зарплаты, да и станица – одна из лучших в России», - отмечает Геннадий Фищук.

Действительно, цветущая Бриньковская ежегодно побеждает в краевых конкурсах по благоустройству. Утопающая в зелени, комфортная для жизни, окруженная урожайными полями и плодородными землями – неудивительно, что именно ее несколько лет назад выбрали лучшей станицей России.

«Со всеми нашими аграриями мы находимся в тесной связи. Они понимают, что без хорошей медицины, образования и спорта, без возможности достойно отдыхать, не будет отдачи на работе. Мы все заинтересованы, чтобы люди оставались в родной станице, трудились здесь, рожали и воспитывали детей. Благодаря краевым и федеральным программам, собственным усилиям и партнерству с крупнейшим градостроительным предприятием – племзаводом «Бейсуг», в станице капитально отремонтирован Дом культуры, местный стадион, библиотека, музей», - говорит глава Бриньковского сельского поселения Василий Лоза.

Так, сообща, и должны решаться социальные вопросы, уверены в хозяйстве. Все предприятия концерна активно участвуют в благоустройстве и развитии тех территорий, в которых они расположены. На постоянной основе оказывается помощь школам, больницам и другим социальным объектам, выделяются средства на поддержку детских творческих коллективов и спортивных команд, организацию праздников мероприятий для местных жителей. Ежегодно на эти цели группа компаний направляет десятки миллионов рублей.

«Когда мне сказали, что приедут журналисты и будут писать про наши урожаи, я стал думать, за счет чего мы добились таких рекордных показателей. И понял, что единого ответа на этот вопрос у меня нет,— говорит главный агроном «Бейсуга» Роман Гнатенко. — Здесь всё важно: и труд людей, и строгое следование агротехнологии, и грамотная организация работы. Люди у нас в Бриньковской особенные: умеют хорошо работать — подгонять не надо. А технологии и управление — это уже от концерна к нам пришло, самые современные методики используем».

За свои урожаи аграрии «Бейсуга» уже трижды становились бы Героями соцтруда, но останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Впереди озимый сев и новые рекорды.