Выступление военного комиссариата Краснодарского края о частичной мобилизации: прямая трансляция

Военком отвечает на вопросы в прямом эфире

30 сентября пройдет прямой эфир на тему частичной мобилизации. На вопросы жителей ответит заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин. Начало в 12:00.

Если вас интересуют условия мобилизации и предусмотренные социальные гарантии, смотрите трансляцию. Оставить вопросы можно сейчас и во время эфира в комментариях.

Прямая трансляция.

Напомним, в Краснодарском крае приняли решение поддержать мобилизованных мужчин и их семьи финансово. Каждому в течение ближайших двух недель выплатят по 100 тысяч рублей. Получить деньги смогут либо сами призывники, либо члены их семей.