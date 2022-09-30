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Общество30 сентября 2022 8:52

Выступление военного комиссариата Краснодарского края о частичной мобилизации: прямая трансляция

Прямая трансляция ведется с заместителей военкома Кубани
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Военком отвечает на вопросы в прямом эфире

Военком отвечает на вопросы в прямом эфире

30 сентября пройдет прямой эфир на тему частичной мобилизации. На вопросы жителей ответит заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин. Начало в 12:00.

Если вас интересуют условия мобилизации и предусмотренные социальные гарантии, смотрите трансляцию. Оставить вопросы можно сейчас и во время эфира в комментариях.

Прямая трансляция.

Напомним, в Краснодарском крае приняли решение поддержать мобилизованных мужчин и их семьи финансово. Каждому в течение ближайших двух недель выплатят по 100 тысяч рублей. Получить деньги смогут либо сами призывники, либо члены их семей.

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