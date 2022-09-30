На «Киношоке» в Анапе бродит «шаман» и больше не падают в бассейн

"Киношок" в этом году обошелся без красных дорожек. Фото: сайт фестиваля.

«Киношок» разменял четвертый десяток и стал намного скромней, и даже звездную дорожку на закрытии фестиваля в Городском театре отменили: все-таки не время для праздника.

Выпали из программы фестиваля и «Гостагаевские встречи», когда артисты и режиссеры ездили в гости в станицу Гостагаевскую и отдавали должное казачьей кухне и веселились. Большинство гостей смотрит кино и среди них – краснодарский киновед Григорий Гиберт. Особой популярностью у анапчан и гостей курорта пользуется якутский актер Николай Солдатов, который приехал представить фильм «Песни лета». Бывшего шофера, а теперь артиста все принимают за шамана из-за экзотических нарядов.

Якутского актера принимают за шамана. Фото: сайт фестиваля.

В свободное время гости «Киношока» греются на песке: благо, в Анапе стоит настоящее бабье лето и море еще не остыло. На пляже отеля, где квартирует фестиваль, можно встретить председателя жюри его детской программы Михаила Сафронова, который начинает утро с велопрогулки по песку, или играющего в волейбол Ифа Набиева – участника телешоу «Голос», «Успех» и «Фантастика». Актриса Галина Бокашевская, чья звезда когда-то зажглась именно на «Киношоке» благодаря фильму «Тоталитарный роман», периодически получает подарки: на этот раз ей подарили пакет винограда.

Наш киновед Григорий Гиберт вместе с руководителем пресс-службы фестиваля на обсуждении конкурсных фильмов.

– Как-то мы с Борисом Хмельницким объехали весь Краснодарский край, участвуя в акции по спасению местных кинотеатров, которые тогда захватывали магазины. Уезжали рано утром уезжали, в шесть, а в семь нас на шоссе среди полей обгонял пыльный автобус: выходили казаки в костюмах, красиво «спивали» и подносили нам хлеб, соль, гуся в папахе и бурке, кувшин с вином и чарки с водкой, – разоткровенничалась актриса. – Тогда Боря не пил и тихо говорил: «Галя, спасай». В итоге он вечером приносил меня в гостиницу, а утром я открывала холодильник в номере и оттуда на меня падали рушники с хлебами, копчеными курицами и огромными гусиными яйцами: вот что значит кубанское гостеприимство!

Крючкова читала стихи в темноте, а Ефремов и Баширов купались в одежде

Композитор Григорий Гладков, который на фестивальных концертах поет на стихи анапских поэтесс, зовет гостей «Киношока» – актера Юрия Чернова из «Приключений электроников» или недавно приехавшего исполнителя роли Ивана Чонкина Анатолия Гущина – погостить к себе на дачу. Гладков несколько лет назад купил дом в Анапе и чувствует себя настоящим жителей курорта.

Актриса Галина Бокашевская старается не пропускать "Киношок". Фото: сайт фестиваля.

– Жалко, что с тех пор, как не стало основателя «Киношока» Виктора Мережко, к нам больше не ездит художник Никас Сафронов: уж как он умел кутить и любил анапских красавиц! У него от них отбою не было, хотя тогда фестиваль проходил не у нас, а в другом пансионате, – рассказывают сотрудники отеля, где живут гости фестиваля. – Сейчас совсем не то: никто больше в бассейне в одежде не купается, как Михаил Ефремов, и посреди ночи под киргизские песни на этаже не танцует, как Александр Баширов.

Сожалеют анапчане, что не приехала в этом году и их любимица актриса Светлана Крючкова, которая часто приезжала на фестиваль с творческими вечерами.

Ни один "Киношок" не обходится без Гладкова. Фото: сайт фестиваля.

– На одном из первых «Киношоков» во время показа фильма погас свет и Крючкова в полной темноте поднялась на сцену и, как есть, босиком и в пляжном сарафане, стала читать стихи. Как ей тогда аплодировали! – вспоминают работники отеля. – Через несколько лет, дело было уже в другом пансионате, в номер к Крючковой залезли воры. Пока актриса выступала в Городском театре, похитители унесли у нее несколько колец с драгоценными камнями и ожерелье. Конечно, приехали полицейские. Мы ждали скандала, слез и требования компенсации, но расстроенная Крючкова лишь вздохнула: «Спасибо, господи, что взял деньгами».