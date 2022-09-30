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Замвоенкома Кубани края ответил на вопросы о частичной мобилизации. Алексей Чугункин рассказал о социальных гарантиях и выплатах, которые полагаются людям.

- Мобилизованные граждане будут приравниваться к контрактным военнослужащим. Они получат такие же денежные довольствия и соцвыплаты. Все будут по разным воинским званиям и тарифным разрядам. Также по разным должностям. Минимальная ставка рядового в месяц составляет 180 тысяч рублей, - сообщил Чугункин.

Кроме того, каждому мобилизованному выплатят по 100 тысяч рублей. Деньги поступят на банковские карты в течении ближайших двух недель.

Заместитель военного комиссара Кубани уточнил, что призывникам не стоит брать с собой слишком много личных вещей. Они могут потеряться в зоне СВО или просто не пригодиться. Также лучше оставить дома любое оружие. С собой можно взять небольшой перочинный нож.

- Некоторые родственники мобилизованных рассказывают, что в Молькино не хватает жилых помещений и палаток. Люди замерзают на холоде. Мы разберемся со всеми подобными вопросами и разместим всех в нормальных условиях, - рассказал Алексей Чугункин.

Уточняется, что под строгим запретом для мобилизованных находятся алкоголь и любые наркотические вещества.

Людям, получившим повестку, старше 45 лет, кто не служил и имеет серьезные заболевания, не стоит сильно переживать. Каждый случай будет подробно рассматриваться. Всех, кто не подпадает под частичную мобилизацию, будут отправлять домой.

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