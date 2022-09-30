В память о детях Донбасса. В Краснодаре школьники и общественники высадили аллею из 40 лип

Школьники высадили 40 лип Фото: Виталий ТИМКИВ

В школе № 104 в Восточно-Кругликовском районе Краснодара оживление. Школьники собираются на линейку во дворе, поправляют галстуки и банты. Учителя внимательно следят за воспитанниками. Повод для встречи в одной из самых больших школ Краснодара – весомый. Сегодня здесь высаживают деревья в память о погибших детях Донбасса. Сначала звучат гимны России, Кубани и Краснодара, а потом подается школьный звонок Ангелам независимых республик, ушедших за последние 8 лет, тем ребятам, которые больше никогда не сядут за парты и не будут отвечать у доски выученные уроки.

- За последние 8 лет я трижды был на Донбассе. Я думал, что за годы службы в Афганистане и Чечне, я видел все, и меня ничего не испугает. Но в 2018 году в Донецке мне показали «Аллею Ангелов», где были похоронены детки – от 1, 5 месяцев до17 лет. Там покоились с миром 98 детей, сейчас уже 234 ребенка. Наверное, эта страшная цифра, как ни что другое, может подтвердить правоту действий нашего Верховного главнокомандующего, который принял решение нанести предупреждающий удар по бандеровцам. Если бы мы не начали военную спецоперацию, они бы развязали более кровопролитную войну, - рассказал собравшимся первый заместитель председателя Совета ветеранов Краснодара, подполковник запаса Роман Соколовский.

"Аллея памяти" появится в 10 городах страны Фото: Виталий ТИМКИВ

На заднем дворе школы участники высадки «Аллеи памяти» выбирают саженцы. В лунку ставят молодое дерево, засыпают корни землей и поливают. Бок о бок работают старшеклассники, учащиеся начальной школы и почетные гости - представители ветеранских организаций, «Молодежка ОНФ» и казаки.

Высаживали деревья все вместе Фото: Виталий ТИМКИВ

Зеленая аллея станет живым памятником погибшим детям Фото: Виталий ТИМКИВ

По замыслу организаторов, выросшие деревья станут живым памятником маленьким Ангелам Донбасса. Липы превратятся в зеленый сад и поднимутся вверх, к небу, соединив погибших и тех, кто остался хранить о них воспоминания.

Второклассники помогали страшим Фото: Виталий ТИМКИВ

КОНКРЕТНО

Народная акция памяти «Посвящение ангелам. Свидетели правды» проводится в разных регионах России. Кроме Краснодара, «Аллеи памяти» уже появились в Челябинске и Иркутске. Планируется, что деревья в память о погибших детях Донбасса высадят в 10 крупных городах страны. Организатором акции выступает АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и медиагруппы «Комсомольская правда».