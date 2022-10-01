Фото: Александр Райко, krd.ru

В Краснодаре 1 и 2 октября в парках города пройдут мастер-классы, игровые и концертные программы, викторины и спортивно-оздоровительные мероприятия. Куда-то можно сводить для общего развития детей, а где-то посвятят день пожилым людям к празднику 1 октября.

Субботнее утро в парках начнется с просветительской программы «Час песни моего Отечества». Патриотические песни можно услышать в 10 часов на Солнечном Острове и в парке 30-летия Победы, а в 11 часов – в Городском Саду.

Четыре локации и различные развлечения для местных жителей и их детей - представляем программу мероприятий на выходные:

Чистяковская Роща

1 октября

В 10:00 здесь состоится информационно-просветительское мероприятие, посвященное Международному Дню музыки. Гостям расскажут о музыке нашей страны, в парке прозвучат различные композиции.

В 12:00 стартует музыкально-игровая программа для детей «Нет на свете Родины дороже».

В 13:00 состоится мастер-класс для детей по изготовлению объемной композиции из цветной бумаги в виде самолета.

В 16:00 гостей парка ожидает концерт творческих коллективов Краснодара, посвященный Дню пожилого человека.

В 17:00 пройдет детский танцевальный мастер-класс.

2 октября

В 10:00 начнется спортивный флешмоб для дошколят. А в 12:00 на спортивно-игровую программу организаторы ждут школьников.

В 13:00 состоится мастер-класс для детей по изготовлению открытки с символами России.

В 16:00 гости могут посетить концерт вокалиста Виктора Маркина «О Родине, о доблести, о славе».

Городской Сад

1 октября

С 12 часов в парке организуют детскую игровую программу. А с 15 часов пройдет танцевальный вечер для людей старшего возраста ко Дню пожилого человека.

В 17:00 к празднику состоится концерт краснодарских исполнителей.

2 октября

В 11:00 пройдет мастер-класс для детей по изготовлению памятной стелы. С 12 часов пройдет игровая программа.

А в 14:00 можно сходить на концерт народной эстрадной группы «Нэфын» преподавателей Детской школы искусств Адыгейска.

С 15:00 до 20:30 - танцуют все! На площадке организуют танцевальный вечер для людей старшего возраста ко Дню пожилого человека.

Солнечный Остров

1 октября

В 12:00 начнется мастер-класс для детей по изготовлению брелока с военной атрибутикой из природного материала.

В 17:00 для гостей устроят концерт духового оркестра «Аккорд», посвященная Дню музыки.

В 17:30 организаторы приглашают на спортивно-оздоровительную программу для всей семьи.

В 18:30 также можно посмотреть концерт творческих коллективов и артистов Краснодара.

2 октября

В 11 часов пройдет спортивно-оздоровительное мероприятие для детей на мини-батутах. В это же время состоится мастер-класс для детей по изготовлению панно из природных материалов.

В 12:00 гостей ждут на концерт ансамбля кавказского танца «Этна» — «Краснодар многонациональный».

Парк имени 30-летия Победы

1 октября

В 11 утра начнется мастер-класс для детей по изготовлению по изготовлению открытки с видами Кубани.

2 октября

В 14:00 гостей приглашают на концерт творческих коллективов Краснодара. В 15 часов можно посетить с детьми познавательную программу, где расскажут о традициях и обычаях родного края.