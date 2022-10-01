Мобилизованным предпринимателям Кубани нотариуса предоставляют бесплатно

На Кубани продолжается частичная мобилизация. Фото: Александр ГЛУЗ

На Кубани продолжается частичная мобилизация. Повестки также получают и предприниматели. Однако не все бизнесмены не успевают привести дела в порядок.

В связи с этим в Краснодарском крае мобилизованные предприниматели могут оформить доверенность на территории воинской части. Бизнесменам предоставляется возможность передать все свои полномочия доверенному лицу. Документ может заверить командир части.

-Мы рекомендуем предпринимателям временно передать по доверенности часть полномочий на ведение бизнеса. Оформить ее можно заранее у нотариуса - до получения повестки, либо непосредственно в воинской части, - сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Воробьев.

К слову, представители малых и средних предприятий могут воспользоваться услугами нотариусов совершенно бесплатно. Необходимо будет оплатить только госпошлину.

К тому же, предпринимателям разрешено без очереди и даже в выходные пользоваться услугами нотариуса. По вопросам частичной мобилизации для предприятий на Кубани работает горячая линия. Задать все интересующие вопросы можно с 9:00 до 18:00 часов по номеру: 8 800 707 07 11.

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