У здания прокуратуры Краснодара спилили ворота с символикой ведомства

Идут разбирательства

1 октября возле прокуратуры в Краснодаре заметили спецтехнику. Рабочие снимали ворота ведомства, а заодно и уничтожили часть кирпичного забора.

Местные жители утверждают, что ворота мешали проезду пожарных и скорых. Активисты решили жаловаться и выиграли суд. Но мэрия обжаловала решение. Якобы ворота никаким образом не создают помех – сквозного проезда в этом месте все равно нет. Несмотря на незавершенные судебные тяжбы, забор вместе с воротами снесли. Полиция сейчас проводит проверку по данному факту.

- В настоящее время полиция проводит проверку по факту повреждения металлических ворот, после чего будет принято законное процессуальное решение, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» Артем Коноваленко.

Прокуратура Кубани также считает снос ворот незаконным.

- Прокуратура не является стороной по гражданскому делу, связанному с демонтажем ворот и забора на пересечении Советской и Красной. В настоящее время администрацией Краснодара, стороной по делу, решение о сносе обжаловано. Однако, несмотря на указанные обстоятельства фирма-подрядчик снесла часть конструкции. По указанному факту организована процессуальная проверка, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме этого в прокуратуре региона отметили, что сама конструкция не препятствовала проезду машин и доступу на территорию жильцов. Проезд на территорию был организован со стороны Красной, проход жителей также возможен со стороны улицы Советской.

Разбирательства продолжаются. Вернут ли назад ворота с символикой, неизвестно.